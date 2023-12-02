Після закриття кордону: в РФ шукають нелегалів у вантажних потягах до Фінляндії, — ТАСС

За словами російських силовиків, до закриття автомобільних пунктів пропуску фінською стороною потреби у більш ретельних перевірках вантажів не було.

Related video

Вантажні залізничні потяги, що прямують з Росії до Фінляндії, після введення фінляндською стороною обмежень на перетин кордону нібито почали перевіряти на наявність нелегальних пасажирів. Про це повідомило російське інформагентство ТАСС, посилаючись на слова співрозмовника у силових структурах.

За інформацією силовиків, до закриття автомобільних пунктів пропуску "потреби у більш ретельних перевірках вантажних поїздів не було".

"Після завпровадження обмежень з боку Фінляндії вантажні потяги, що прямують через кордон, почали перевіряти на наявність можливих нелегальних пасажирів, які теоретично можуть ховатися між вагонами чи в інший спосіб. Раніше необхідності посилено перевіряти вантажні потяги не було", — коментує джерело.

Фінляндія повністю закрила кордон із Росією: деталі

Нагадаємо, 28 листопада прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що через побоювання, пов'язані з нелегальною міграцією, кордон із Росією повністю закривається.

Донедавна у Фінляндії залишався відкритим лише один прикордонний пункт після того, як уряд закрив сім інших через приплив мігрантів із Близького Сходу та країн Африки.

Гельсінкі звинувачує Москву в тому, що представники російської влади цілеспрямовано супроводжують мігрантів до кордону.

Американський аналітичний центр "Інститут вивчення війни" назвав таку стратегію Кремля "тактикою гібридної війни".

Голова фінського МЗС Еліна Валтонен раніше анонсувала, що кордон закриють до 13 грудня.

Нагадаємо, що за оцінками ISW, мігранти мерзнуть не зі своєї волі, а Кремль розв'язав гібридну війну проти Фінляндії.

Також повідомлялося, що в ЄС вирішили посилити прикордонний контроль і відправити додатковий персонал на кордон РФ і Фінляндії.