Мобилизация в России: Минобороны РФ хочет изменить требования к состоянию здоровья призывников

Изменения будут касаться военнообязанных, призывников и курсантов. Ранее в Госдуме РФ заявляли, что плоскостопие — не преграда для службы.

В России хотят изменить требования к состоянию здоровья военнообязанных. Деталями 3 декабря поделились в "РБК".

Минобороны РФ хочет внести изменения в проведение медосмотра граждан, имеющих "заболевания, которые не существенно влияют на способность выполнять обязанности военной службы". Такое предложение возникло "с учетом опыта военной операции", то есть войны на территории Украины.

В карточке проекта говорится, что он будет касаться тех, кто:

подлежит призыву;

поступает на службу по контракту;

поступает в военные профессиональные организации или военные образовательные организации высшего образования;

вступает в мобилизационный резерв;

должен проходить военные сборы.

Документ должен внести изменения в положение о военно-врачебной экспертизе, устанавливающее 17 категорий заболеваний, по которым устанавливается тип пригодности граждан.

Сам текст проекта не опубликован, поэтому его содержание неизвестно. Известно, что его обсуждение началось 28 ноября и должно завершиться 12 декабря.

Сейчас в стране-агрессоре есть пять категорий годности к службе: годен, годен с незначительными ограничениями, ограниченно годен, временно не годен и не годен.

В The Moscow Times напомнили, что еще в сентябре член оборонного комитета Госдумы РФ Виктор Соболев предлагал сократить список болезней, которые позволяют не служить в армии.

"То, что у нас в свое время были завышены требования к здоровью, — это 100%. С плоскостопием раньше служили, никаких проблем не было. Вот это во время моего пребывания было, когда в училище я шел, и так далее. Сейчас плоскостопие считается заболеванием, при котором человек не способен к военной службе. Это, безусловно, будет меняться в сторону уменьшения таких заболеваний, которые не вредят выполнению служебных обязанностей", — заявлял он.

Напомним, президент России Владимир Путин издал указ об увеличении армии на 170 тысяч человек. Теперь штатная численность ВС РФ составит 2,2 миллиона человек.

В СМИ проинформировали, что российская армия несет большие потери в Украине и большинство оккупантов погибает во время штурмов.