"Кадыров — вор и позор России": в РФ смельчак вышел с плакатом против главы Чечни (видео)

Мужчина стоял над дорогой, где оживленно курсирует транспорт. Местные издания, публикуя новость, "замазывали" текст на плакате.

В РФ в Тюмени неизвестный вышел с плакатом против главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщили в телеграм-канале "Осторожно новости", который принадлежит российской журналистке Ксении Собчак.

Мужчину заметили местные жители в центре города.

"Улица Орджоникидзе переходил дорогу. Шел в сторону Центральной площади", — рассказал "Осторожно новости" очевидец.

Мужчина стоял над дорогой и держал плакат со словами: "Рамзан Ахматович Кадыров — вор, убийца, позор России".

В паблике поспешили сообщить, что информации о задержании нет, но уже вскоре поступило сообщение, что тюменца с плакатом таки схватили правоохранители и забрали в участок.

Отдельные местные издания, публикуя новость, "замазывали" текст на плакате.

Напомним, что "Википедия" жестко прошлась по сыну Кадырова. Автор рассказал о развитии спортивной карьеры Кадырова-младшего, в частности, как он фальшиво выигрывал в соревнованиях, а также как получал высокие награды.

Ранее сообщалось, что Адам Кадыров считает себя абсолютно безнаказанным и на фоне скандала об избиении в своем инстаграме сделал дерзкую публикацию.