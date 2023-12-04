Украинский солдат рассказал об "аде", который происходит на левобережье Днепра

По данным журналистов, несмотря на все сложности, морские пехотинцы ВСУ смогли окопаться на левобережье. Отчасти за счет поддержки артиллерии с более высокого правого берега Днепра.

Боец ВСУ рассказал журналистам о том, как украинские защитники цепляются за левый берег Днепра. Несколько сотен украинских солдат несколько недель находились под беспрерывным огнем российских войск на оккупированном РФ берегу Днепра, пока Украина создавала плацдарм вокруг населенного пункта Крынки. Об этом украинский военнослужащий рассказал BBC на условиях анонимности, из соображений безопасности он не комментировал общее положение на передовой.

В текстовых сообщениях, которые прислал неназванный защитник в мессенджере, сообщалось о военных катерах, которыми пользуются ВСУ, и неопытном подкреплении.

"Вся переправа находится под постоянным обстрелом. Я видел, как лодки с моими товарищами просто исчезали в воде после удара, навсегда теряясь в Днепре", — сказал он.

Во время переправы приходится вести все снабжение: генераторы, топливо и продовольствие. Когда возводится плацдарм, всего нужно много. По его словам, прежде поставки в этот районе не планировались.

Морпехи ВСУ окопались за счет артиллерии с высоты правобережья

"Мы думали, что после того, как туда доберемся, враг убежит, и тогда мы сможем спокойно перевезти все необходимое, но не получилось", — отметил боец ВСУ.

Когда же удалось перебраться на левый берег, враг это ожидал. Россияне, попавшие в плен, рассказали, что были проинформированы относительно высадки десанта ВСУ.

"Когда мы добрались туда, они точно знали, где нас найти. Они бросили на нас все: артиллерию, минометы и огнеметные системы. Я думал, что уже оттуда не выбраться", — уточнил военный.

Как бы то ни было, морские пехотинцы ВСУ смогли окопаться, отчасти за счет поддержки артиллерии с более высоких берегов Днепра на правобережье.

"Мы ежедневно находимся в лесу и подвергаемся огневым ударам. Мы оказались в ловушке: дороги и тропы — все изрешечены минами. Но россияне не могут контролировать все, и мы этим пользуемся. Их дроны постоянно гудят в воздухе, готовые нанести удар как только увидят движение", — сказал военный.

Снабжение — самое слабое звено, россияне контролировали линии снабжения, поэтому стало сложнее, не хватает питьевой воды, хотя поставки продолжаются на лодках и дронах.

"Мы сами покупали многое из нашего комплекта — сами покупали генераторы, повербанки и теплую одежду. Сейчас наступают морозы, будет только хуже — реальную ситуацию замалчивают, поэтому никто ничего менять не будет", — добавил военный.

Русская служба BBC недавно побеседовала с некоторыми из российских военнослужащих, которые назвали их передислокацию в районе левого берега "самоубийством". Потеряли многих в бою, но выбить украинцев с плацдарма не могут.

Между тем, украинские военные заявляют, что хотят атаковать российские линии снабжения, чтобы отбросить их от реки и защитить от обстрелов гражданского население.

"По большей части наши потери были из-за ошибок — кто-то недостаточно быстро залез в окоп, другой плохо спрятался," — отметил военный.

По его словам, если медикам удается получить доступ к раненым — они спасены.

"Они титаны, Боги. Но мы не можем доставить останки павших. Это слишком опасно. При этом наши дроны и ракеты наносят значительный урон противнику. Мы как-то взяли военнопленных, но куда их девать, если у нас нет возможности переправиться через реку даже со своими ранеными товарищами?" — задается вопросом боец ВСУ.

Недостаток личного состава

"Здесь должны были разместиться несколько бригад, а не отдельные роты — нам попросту не хватает людей. Среди нас много молодых ребят. Нам нужны люди, но тренированные, а не те зеленые, которые у нас сейчас", — отметил военный, добавив, что некоторые ребята тренировались только три недели и успели выстрелить лишь несколько раз.

"Это полный кошмар. Год назад я бы этого не сказал, но сейчас, извините, мне надоело", — объяснил боец.

Он считает, что все, кто хотел пойти на войну добровольцем, уже давно пошли — и сейчас сложно заманить кого-то деньгами.

"Сейчас мы получаем тех, кто не успел избежать мобилизации. Вы будете смеяться, но некоторые из наших морпехов даже плавать не умеют", — уточнил он.

Напомним, что Трамп может попытаться заключить теневую сделку с Кремлем, чтобы отдать РФ территории Украины.

Также сообщалось, что, по данным ISW, украинская ПВО вынуждает ВС РФ больше применять КАБы.