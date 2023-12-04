Новая война: на референдуме в Венесуэле проголосовали за присоединение части соседней Гайаны

Венесуэльцам предложили ответить на пять вопросов. Среди прочего, о согласии с созданием нового штата Гайана-Эссекибо и предоставлении гражданства жителям соседней страны.

3 декабря в Венесуэле состоялся референдум о присоединении региона Эссекибо соседнего независимого государства Гайана, который богат нефтяными месторождениями. Об этом пишет The Associated Press.

Гражданам предлагалось ответить на пять вопросов, среди прочего о согласии с созданием нового штата Гайана-Эссекибо и предоставлении гражданства жителям соседней страны.

"Это был успех нашей страны, нашей демократии", — прокомментировал президент Венесуэлы Николас Мадуро итоги референдума перед своими сторонниками в Каракасе, отметив "важный уровень участия" граждан.

1 декабря решением Международного суда ООН властям Венесуэлы запретили предпринимать любые действия, нарушающие территориальную целостность Гайаны. Заседание по территориальному спору двух стран состоится позже, но референдум суд все же не запретил.

Глава Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо сказал, что свыше 95% граждан ответили утвердительно на все пять предложенных вопросов референдума, в общей сложности это порядка 10,5 млн голосов.

Вместе с тем, по предварительным результатам, явка была крайне низкой. По данным The New York Times, пришло сравнительно немного избирателей, хотя голосовать принуждали и госслужащих.

Мадуро после референдума отметил, что венесуэльский народ высказался "громко и ясно". Президент Гайаны Ирфаан Али высказался о том, что Эссекибо принадлежит гайанцам. По его словам, местное правительство работает над тем, чтобы граница страны оставалась неприкосновенной.

Спор Венесуэлы и Гайаны

Спор о регионе Эссекибо — история давняя. Представители Венесуэлы заявляют, что эта территория была в их границах со времен испанских конкистадоров и высказывают протест решению Международного арбитражного трибунала от 1899 года, который отнес Эссекибо к тогдашней Британской Гвиане, которая стала независимой в 1966 году.

Директор исследовательского центра Католического университета Андреса Белло в венесуэльской столице Каракасе Бениньо Аларкон рассматривает низкую явку на проведенном референдуме как "огромный провал" правительства Мадуро. Он считает, что цель состояла в том, чтобы проверить "избирательную машину" перед предстоящими президентскими выборами. Эксперт сомневается в их прозрачности.

Напомним, что РФ научилась обходить санкции стран Запада и продает нефть на довоенном уровне.

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