Контрнаступление ВСУ в 2023 году: в WP проанализировали, почему оно принесло скромные результаты (карта)

Согласно плану западных военных, в одной точке фронта ВСУ должны были совершить прорыв к Азовскому морю. Впрочем, пишут журналисты, было принято решение действовать иначе.

Военные США, ЕС и Украины провели восемь "имитационных игр", в которых рассматривали различные варианты развития событий во время контрнаступления ВСУ в 2023 году. Часть участников этих игр предполагали, что наступательные действия будут успешными и хотели видеть продвижение вперед, как во время Харьковской операции. Однако ожидаемого прорыва к Азовскому морю не произошло. Как происходила подготовка к боевым действиям 2023 года и как оценивают результаты, говорится в статье издания The Washington Post.

Журналисты указали, что пообщались с 30 военными и политиками из США, ЕС и Украины и составили общую картину контрнаступления ВСУ в 2023 году. Они начали свой рассказ с заявления главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного. Осенью 2022 года генерал сообщил о ресурсах, необходимых для прорыва к берегам Азовского моря и одержания победы. Завершается рассказ описанием совещания в кабинете министра обороны США Ллойда Остина в августе 2023 года. Участники совещания услышали от тогдашнего министра обороны Украины Алексея Резникова, что проблемы наступления — из-за недостаточного количества техники, оружия, снарядов: их должны были поставить партнеры, но поставили слишком мало и слишком долго.

Контрнаступление ВСУ 2023: детали

Согласно концепциям военных США, Украина должна была бы максимально надавить на одном отрезке фронта. При этом была уверенность, что будет успех в течение контрнаступления, продолжительностью 60-90 дней. Также предполагали, что возможный размер украинских потерь, если бы реализовали именно этот план, составляли бы 30-40%.

Между тем украинское наступление происходило в трех направлениях — Мелитопольском, Бердянске и Бахмутском, написали журналисты WP на основе разговоров с военными. Также опубликовали карту: на карте указано, что американцы предлагали ударить по ВС РФ под Мелитополем — это должно было быть единственное и основное направление наступления.

План контрнаступления ВСУ в 2023 году, основные направления атаки Фото: The Washington Post

Решение о том, каким образом будут проходить наступательные действия, принимало самостоятельно военно-политическое командование Украины, говорится в статье. Во время подготовки ориентировались на заявление генерала Валерия Залужного, который перечислил, что именно ему нужно для боевых действий. В феврале 2023 года стало понятно, что западное оружие не будет поставляться в нужном темпе. Кроме того, отметили другие проблемы: низкий уровень подготовки украинских военных, которые не умели действовать по западным правилам, и отсутствие поддержки с воздуха. Ко всему журналисты рассказали о категорическом отказе предоставлять ВСУ кассетные боеприпасы (протестовал Госсекретарь США Энтони Блинкен, а решение приняли только летом 2023 года), и об отказе предоставлять дальнобойные ракеты ATACMS (их предоставили только осенью 2023 года).

Пентагон был более убежден в возможности успеха, чем западные разведки, написали журналисты. В частности, разведка предполагала, что успех на победу — "50 на 50". Эту позицию оценили критически: во-первых, в первые дни войны разведка сильно ошиблась с шансами Украины удержаться и, во-вторых, признавали влияние на шансы Украины стремление украинцев отстоять независимость и выбить российских оккупантов. Указывали, что "у украинцев просто нет выбора".

Журналисты WP подытожили, что "не так" с контрнаступлением ВСУ в 2023 году. Во-первых, Пентагон и Украина имели различия в точке зрения на наступление, но в США были уверены, что имеющихся ресурсов могло быть достаточно при правильном плане. Во-вторых, на Западе недооценили способность России жертвовать большим количеством россиян для достижения военных целей. В-третьих, Украина пыталась уберечь жизни своих военных, а западные чиновники имели другие мнения: "считали, что потери в конце концов будут выше без решающего нападения".

Отметим, в ноябре 2023 года генерал Валерий Залужный опубликовал колонку, в которой анализировал текущее состояние войны в Украине. Военный указал, что нужно, чтобы боевые действия не стали позиционными. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит тупика в войне, а позже признал, что впереди у Украины тяжелые годы войны.

Издание The Economist в свою очередь опубликовали еще две статьи на тему российско-украинской войны. В одной статье отметили противоречия среди военно-политического руководства Украины. Во второй написали о возможности победы РФ вследствие слабости стран Запада, которые не отнеслись к войне со всей серьезностью.