Военный обозреватель подвел итоги воздушных ударов РФ по Украине в ноябре

В течение всего месяца захватчики избегали применения крылатых ракет авиационного и морского базирования.

В конце ноября температура в Украине опустилась ниже 0°C, но Россия не устроила массовых атак дронами и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры. Военный обозреватель Александр Коваленко в Telegram сообщил подробности.

Он отметил, что по итогам ноября по Украине 349 дронов-камикадзе Shahed-131/136, но если учитывать с соответствующими пусками с 30 ноября на 1 декабря, то 374. Это не рекордный уровень, но третий среди всех ударов по территории Украины, которые осуществили оккупанты.

По его словам, за последний месяц осени не было рекордного применения Shahed-131/136, но именно в ноябре был самый высокий показатель запуска дронов-камикадзе — 75 в ночь на 25 ноября. Из них — 74 были уничтожены.

Ноябрьские налеты не превышают показатели рекордных сентября и мая. В течение всего месяца захватчики избегали применения крылатых ракет авиационного и морского базирования. Они преимущественно сосредоточились на системных пусках Х-59, Х-31М, единичных П-800 "Оникс" и периодических пусках 9М723/9М728 ОТРК "Искандер-М".

Относительно ударов дронами-камикадзе аналитик отметил, что Россия так и не смогла выйти на показатель их применения. Тенденция, по его мнению, явно указывает на зависимость от поставок из Ирана, которая сохраняется. Коваленко добавил, что в России на первое полугодие 2023 года был сорван план производства собственными силами и на собственных мощностях 100 дронов-камикадзе Shahed-131/136, или как их называют в РФ — "Герань-2".

"Российские дроны отличаются от иранских целым рядом нововведений, среди которых их специфический цвет — черный", — пояснил он.

Оккупанты также внесли значительные коррективы и в тактику применения дронов. В частности, они стараются, как указал Коваленко, избегать уже известных им зон охвата средствами систем ПВО Украины, а также прокладывают соответствующие маршруты над непроходимой местностью, лесами, болотами, озерами, чтобы снизить эффективность мобильных групп перехвата, которые стали грозой для Shahed-131/136.

Напомним, 4 декабря в ВСУ назвали главную цель "шахедов" в Украине. В городе в Хмельницкой области расположен аэродром базирования самолетов тактической авиации ВСУ.