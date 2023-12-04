Хакеры РФ и Китая проникли на ядерный объект в Великобритании, — The Guardian (видео)

Работники атомного объекта пытались скрыть проникновение хакеров в компьютерную систему Sellafield, говорится в расследовании СМИ. Аналогичным образом они действовали и тогда, когда на объекте произошла утечка радиоактивных веществ.

Российские и китайские злоумышленники создали программное обеспечение, которое проникло на компьютеры одного из сверхопасных атомных комплексов Великобритании Селлафилд (Sellafield). Событие произошло восемь лет назад, причем персонал некоторое время скрывал чрезвычайное происшествие. О деталях взлома Селлафилд говорится в статье издания The Guardian.

Журналисты издания провели расследование, которое они назвали Nuclear Leaks. Темой расследования был кибервзлом и токсичные отношения на рабочем месте. Выяснили, что взлом атомного комплекса Селлафилд состоялся в 2015 году. Именно тогда заметили, что на компьютеры проникло вредоносное программное обеспечение. Эксперты обнаружили программу, которая могла шпионить или наносить вред всей системе.

Предполагают, что за взломом стоят кибергруппы из России и Китая, пишет The Guardian. По предварительным оценкам, они могли получить доступ к данным по радиоактивным отходам, мониторингу радиационного состояния и противопожарной безопасности, Также есть опасения, что хакеры добрались до "самых высоких эшелонов конфиденциальных материалов на сайте".

При этом, как выяснили расследователи, персонал знал о чрезвычайной ситуации, но скрывал ее. Кроме того, информация с объекта не была предметом мониторинга национального регулятора. Поэтому масштаб утраченных данных "трудно количественно оценить".

В статье The Guardian рассказали, когда ситуация на Селлафилде всплыла на поверхность. В частности, работники из некоторых правительственных атомных структур обнаружили, что могут успешно проникнуть в компьютерную сеть объекта. Также узнали, что инженеры бесконтрольно подключали внешние носители данных. Еще один случай произошел после визита съемочной группы BBC — коды и пароли доступа обнародовали благодаря съемкам телесериала. Об инцидентах сообщили в Управление ядерного регулирования (ONR) и учреждение наконец начало официальное расследование.

Объект называют "самым опасным ядерным объектом в мире", отметили журналисты. Причина такого названия — расположение на его территории крупнейшего хранилища плутония, который используется в ядерном оружии. Кроме того, в системе хранились данные о действиях Британии в случае ядерного инцидента.

Еще с 2012 года специалисты говорили об уязвимости этого объекта, написали в The Guardian. Из-за слабой защиты компьютерной сети его называли "Волдеморт" — в честь злодея, который не сохранил ни одной своей тайны.

Хакеры РФ — детали об объекте атаки

Селлафилд — атомный комплекс, расположенный на северо-западе Британии, неподалеку от острова Мен и Ирландии. Количество зданий на площади 2,4 кв. км — около 80.

Площадь объекта Селлафилд в Британии Фото: Google Maps

Комплекс существовал в 1942 году, атомные объекты на нем строили до 1956 году. В первые годы здесь производили плутоний, который использовался для производства атомных бомб, также была атомная станция с двумя реакторами.

В 1957 году здесь произошел опасный инцидент — пожар Windscale, когда загорелось топливо из металлического урана в одном из реакторов. Еще одно чрезвычайное происшествие произошло в 2005 году — произошла утечка радиоактивных веществ. При этом персонал вновь скрывал ситуацию.

Начиная с 2003 года, комплекс начали ликвидировать. На сегодня там не производят плутоний, не работает АЭС, но занимаются переработкой ядерных отходов. Комплекс находится на консервации, некоторые корпуса разбирают. Ориентировочное количество работников — 10 тыс. человек.

Панорамное фото объекта Селлафилд в Британии Сооружения на территории объекта Селлафилд в Британии Трубы атомного комплекса Селлафилд в Британии

Отметим, ранее Фокус описывал информационные кампании в Интернете, которые проводят подконтрольные россиянам площадки в соцсетях. В частности, в одном из материалов говорилось об отчете компании Meta по массовому закрытию аккаунтов, которые распространяли кремлевские нарративы. При этом они были англоязычными и пытались дискредитировать позицию Украины на мировой арене. В другой публикации речь шла о порталах, которые распространяли антиизраильские месседжи. Спецслужбы выяснили, что злоумышленники публиковали фотографии и статьи, которые показывали пропалестинские настроения в Европе.

Между тем осенью американские спецслужбы сообщили, что Китай планирует наращивать количество ядерных боеголовок. В планах главы КНР Си Цзиньпина, в течение ближайшего десятилетия создать несколько десятков атомных бомб.