Взяли деньги и сбежали: восемь "заробитчан" из Непала кинули Минобороны РФ на деньги (фото)

Каждый из них получил по 195 тыс. рублей, которые выдаются за первичное подписание договора с ВС РФ. Их даже успели доставить в расположение части, которая дислоцируется в Ростовской области.

Группа граждан Непала заключила с Минобороны России контракты на участие в так называемой "СВО". Впоследствии иностранные граждане передумали умирать за Путина и сбежали с полученными деньгами. Об этом сообщают в телеграм-канале "Досье шпиона".

Так, восемь жителей Республики Непал, которые прибыли в Россию в поисках заработка 14 октября 2023 года, подписали контракт с ВС РФ, согласившись принять участие в войне против Украины. Затем их распределили в 58 общевойсковую армию РФ (в/ч 47084, Северная Осетия) в одно из подразделений.

Каждый из них получил по 195 тыс. рублей, которые выдаются за первичное подписание договора с ВС РФ. Более того, их даже успели доставить в расположение части, которая дислоцируется в Ростовской области.

Однако непальцы решили не умирать в Украине и не пробыв и 2 недели в части сбежали оттуда в ночь на 17 ноября 2023 год. Они объявлены в розыск. Им вменяется в вину ст. 337 УК РФ — самовольное оставление части.

Имена беглецов:

1. Кхадка Четендра, 29.04.1979 г.р., рядовой, гранатометчик;

2. Адикари Юбрадж, 06.10.1979 г.р., рядовой, пулеметчик;

3. Бишвакарма Лал Бахадур, 08.05.1983 г.р., рядовой, старший стрелок;

4. Бишвакарма Тилак Бахадур, 05.08.1989 г.р., рядовой, пулеметчик;

5. Кхадка Дипак, 26.07.1998 г.р., рядовой, гранатометчик;

6. Бхаттарай Лаксман, 26.07.1982 г.р., рядовой, пулеметчик;

7. Пахади Джагадиш, 22.07.1984 г.р., рядовой, старший стрелок;

8. Рахапал Сушант Кумар, 17.06.1992 г.р., рядовой, стрелок.

По состоянию на 1 декабря 2023 г. их так и не нашли. Вероятно, они уже находятся вне территории РФ.

Напомним, что ВС РФ сбежали с позиций на Запорожье и отказались идти в наступление в Донецкой области. Так, по информации партизан, на двух участках фронта оккупанты не захотели идти в бой и становиться "пушечным мясом".

Ранее сообщалось, что российские журналисты пишут, что чаще всего демобилизоваться военные РФ хотят после получения ранений, ведь понимают, что после госпиталя они снова попадут на фронт.