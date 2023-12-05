Работали специалисты: в Африке ликвидировали россиян, которые вербовали в ЧВК "Редут", — соцсети

По предварительной информации, автомобиль с вербовщиками атаковали FPV-дроны. Все трое мужчин погибли, а водитель получил ранения.

В Африке в Либерии убиты трое россиян, которые проводили вербовку в ЧВК "Редут". Об этом сообщает российский телеграм-канал "Кремлевская табакерка".

Автомобиль с вербовщиками атаковали FPV-дроны. Все трое мужчин погибли, а водитель получил ранения.

"Важным является тот факт, что ЧВК "Редут" контролируют российские спецслужбы, а атака дронами-камикадзе выглядит результатом работы специалистов высочайшего класса", — говорится в сообщении.

Отмечается, что рассматривали также версию, что к нападению на вербовщиков "Редута" могут быть причастны члены ЧВК "Вагнер", но от нее впоследствии отказались.

"Сейчас, конечно, идет борьба за африканских рекрутов, однако здесь четко виден украинский след — была атакована именно та машина, в которой ехали вербовщики. Атаку проводили с близкого расстояния", — пишет "Табакерка" со ссылкой на свои источники.

Напомним, что в Херсонской области ударом HIMARS ликвидировали четырех полицейских, которые приехали из РФ.

Ранее ВСУ ликвидировали оккупанта, который засветился в клипе украинской группы "Грибы". Он прославился из-за своей несчастной истории любви, которую просмотрели 268 миллионов человек.