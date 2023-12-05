Переговоры завершены: Минобороны Финляндии готовит "рождественский подарок" для Украины

В ближайшие недели Финляндия примет важное решение об увеличении производства артиллерийских боеприпасов, которые будут поставлять Киеву.

В Финляндии начинают производство артиллерийских боеприпасов для Украины. Об этом проинформировал министр обороны Финляндии Антти Хаккянен, пишет финское издание Іltalehti.

Глава оборонного ведомства заявил, что в ближайшие недели Финляндия примет важное решение по увеличению производства артиллерийских боеприпасов и называл это "рождественским подарком для украинцев".

"Мы объявим план, который значительно увеличит производство боеприпасов. Мы завершили переговоры относительно того, как Финляндия будет наращивать производство тяжелых боеприпасов для вооружения Украины", — сказал Хаккянен.

Министр подчеркнул, что вопрос, вероятно, будет решен до Рождества.

"Планы готовы. Сейчас объявлено о плане значительного увеличения производства боеприпасов. Цель — поддержать Украину еще сильнее, чем сейчас. В то же время мы продолжаем повышать готовность Финляндии и скандинавского региона по производству боеприпасов, — говорит Хяккянен.

По словам Хаккянена, Финляндия обратилась как к НАТО, так и к ЕС, особенно к крупным европейским государствам-членам, чтобы они увеличили помощь Украине вооружением. Министр надеется, что пример Финляндии заставит другие страны выполнить свои обещания увеличить производство артиллерийских боеприпасов.

"Ускорение производства боеприпасов имеет две цели: поддержку Украины в оборонной борьбе и усиление собственной обороноспособности европейских стран. За последние 30 лет эта способность была слишком подведена", — сказал Хаккянен.

Напомним, что ВСУ получат 750 боевых машин, сделанных в Украине. Планируется также увеличить производство минометных мин и начать производство снарядов.

Ранее сообщалось, что в Украине работают над новой модификацией ракеты "Нептун". Работы над созданием "длинного" Нептуна идут в кооперации с другими министерствами.