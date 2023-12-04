"Президент поставил задачу": ВСУ получат 750 боевых машин, сделанных в Украине, — Минобороны

По словам замминистра Ивана Гаврилюка, планируется также увеличить производство минометных мин, начать производство снарядов.

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Минобороны Украины планирует закупить 750 боевых бронированных машин разных типов у отечественных производителей. Об этом заявил замминистра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в интервью для АрмияInform.

По его словам, сейчас украинские производители удовлетворяют потребности Вооруженных сил только частично. Причины для этого есть различные.

"Долгое время не хватало средств на госзаказ, как следствие, не все профильные предприятия могут в короткие сроки наладить конвейерное производство техники. В то же время Президент поставил задачу максимально возможной загрузки предприятий отечественной оборонки, расширения и масштабирования производства", — отметил Гаврилюк.

По его словам, Минобороны собирается заказать у отечественных производителей более 750 боевых бронированных машин разных типов. Более того, планируется также увеличить производство минометных мин, начать производство снарядов.

В том же интервью Гаврилюк сказал, что в госбюджете 2024 года на статью вооружения, военная техника и боеприпасы для ВСУ выделяется 255 миллиардов гривен. Из них на ракетное вооружение и боеприпасы уйдут 175 млрд гривен. На закупку вооружения и военной техники — 83,2 миллиарда грн, с учетом 30 миллиардов грн, выделяемых Минцифры на закупку БПЛА.

"Повторяю, что львиная часть финансового ресурса будет направлена на загрузку производственных мощностей оборонно-промышленного комплекса Украины. Для того чтобы дать работу предприятиям, поддержать экономику государства в нынешнее затруднительное время", — сказал он.

Напомним, что Гаврилюк также говорил, что в Украине работают над новой модификацией ракеты "Нептун". По его словам, работы над созданием "длинного" Нептуна идут в кооперации с другими министерствами.