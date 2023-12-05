РСЗО "Торнадо" и САУ "Мальва": ВС РФ усиливает подразделения морской пехоты

Благодаря изменениям подразделения морской пехоты россиян должны стать многофункциональными и, прежде всего, мобильными. При этом акцент делается на штурмовые операции, поэтому вражеская морская пехота будет первой идти в бой.

В новых формируемых дивизиях морской пехоты ВС РФ появятся десантно-штурмовой батальон, а в каждом батальоне — десантно-штурмовая рота. Эти подразделения будут усилены артиллерийскими системами. В частности речь идет о РСЗО "Торнадо-Г" и самоходных артиллерийских орудиях (САУ) 2С43 "Мальва". Об этом сообщили российские "Известия" со ссылкой на источник в Минобороны.

Российские пропагандисты утверждают, что структура новых формирований уже разработана. Новые подразделения так называемых "черных беретов" благодаря изменениям должны стать многофункциональными, но акцент будет сделан на осуществление штурмовых операций.

Три батальона морских пехотинцев сведут в полк, при этом количество полков в каждой дивизии будет отличаться в зависимости от места ее дислокации. Предполагается, что эти подразделения должны будут первыми вступать в бой с целью проломить оборону противника.

Таким образом в Минобороны РФ решили создать мобильные штурмовые подразделения, которые будут усилены собственной батареей артиллерии. При этом отмечается, что выбор колесной САУ "Мальва" не случаен, поскольку гусеничные артсистемы ограничивают мобильность подразделений.

"Конечно, эти орудия должны действовать в едином огневом контуре соединения, при поддержке разведки и БПЛА, которые будут искать для них цели", — рассказал по этому случаю российских военный эксперт Алексей Леонков.

Напомним, по данным британской разведки, российская армия начала развертывание новой сформированной 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии на территории Украины. Сообщалось, что в состав дивизии ВДВ, которая дислоцируется в Херсонской области 337-й полк, дополнительный маневренный полк и 52-я артиллерийская бригада.