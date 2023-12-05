"Черные Запорожцы", "Холодный Яр": влияет ли почетное наименование бригады на боеспособность

По словам военного историка Василия Павлова, бойцы бригад, которые получают почетное название гордятся этим, а защитники 72-й бригады имени Черных Запорожцев стали одним из символов обороны Киева.

В Украине ряд бригад с 2017 года получают почетные наименования в рамках политики деколонизации. Военный историк, руководитель экспертной группы по вопросам внутренних коммуникаций Директората информационной политики в сфере обороны и стратегических коммуникаций Министерства обороны Украины Василий Павлов рассказал в интервью АрмияInform, как меняется боеспособность с получением почетного названия.

По словам Павлова, в Украине присваивают почетные наименования по пяти направлениям:

бригада имени кого-то или чего-то. Например, бригада в честь исторического деятеля или человека, который может мотивировать бойцов;

наименование в честь территории. Например, Северская танковая бригада названа в честь территории, где базируется;

наименование в честь ведения боевых действий на отдельной территории. Например, 60-я отдельная пехотная Ингулецкая бригада названа в честь первых боев во время форсирования реки Ингулец в 2022 году.

названия "в кавычках". Например, в честь исторических явлений, "Холодный Яр" или названия-символа как вот 10-я отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс", которая является характерной для горно-пехотных частей во всем мире.

в честь воинских частей, которые существовали ранее, например, бригада имени Черных Запорожцев.

Влияет ли почетное название на боеспособность

По словам Василия Павлова, долгое время важность почетного наименования не была понятной руководству. ВСУ строили на советской мифологии, которая не имеет подпитки в современной истории Украины. В течение 25 лет в армии дублировали советские наименования или делали их без каких-либо привязок.

Только с началом российско-украинской войны в Украине начали менять подход. В 2017 году первые бригады получили почетные наименования:

24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила;

72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев;

Логотип 24-й ОМБр имени короля Даниила Фото: Википедия Логотип 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев Фото: Википедия

"Например, 72-я ОМБр имени Черных Запорожцев стала фактически одним из символов обороны Киева и очень по многим моментам она повторила путь конного дивизиона 2-го Запорожского полка Армии Украинской Народной Республики. На данный момент она имеет не меньшую славу, не меньший положительный нарратив и не меньшие достижения на поле боя. Она фактически стала одним из новейших символов российско-украинской войны. ... Мы можем подобные примеры приводить фактически по всем бригадам, имеющим почетные наименования, которые предоставлялись не формально, только для того, чтобы предоставить, а сознательно, когда в этом участвовали и специалисты, которые это предлагали, и личный состав бригады, который был на момент присвоения почетного наименования. И наименованием гордится личный состав бригад, которые сейчас уже непосредственно бьются и фактически пишут новую историю Вооруженных Сил Украины, и новую историю боевых флагов, на которых написаны имена этих исторических деятелей", — пояснил военный историк.

Напомним, 5 декабря эксперт назвал, сколько боеприпасов может производить Украина в месяц.

Также украинская БМП M2 Bradley выдержала удар ПТРК во время боев за Авдеевку.