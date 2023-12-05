"Живой конвейер": в NYT выяснили, почему российские зэки едут погибать на войну в Украину

По словам журналистов, заключенные охотно соглашаются отправиться на войну по различным причинам: патриотизм, желание заработать или выбраться из тюрьмы.

Тысячи российских заключенных согласились отправиться на войну в Украину в составе ЧВК "Вагнер", подписав контракт с Минобороны РФ. Об этом пишет издание The New York Times.

По словам журналистов, даже после смерти главы "вагнеровцев" Евгения Пригожина, Министерство обороны России продолжает вербовать заключенных. Их чаще всего используют на фронте в качестве "пушечного мяса".

Сообщается, что многие из этих заключенных происходят из очень бедных семей или сельской местности. Их вербовка помогает Кремлю сохранять видимость нормальной жизни в городах. Сами заключенные охотно соглашаются отправиться на войну по различным причинам: патриотизм, желание заработать или выбраться из тюрьмы. Некоторыми двигает "жажда действий" после долгих лет заключения.

"Вступление на военную службу позволило заключенным обеспечить доход семьям, которые они обременяли на протяжении многих лет, а также восстановить уважение в обществе", — сказано в материале.

Издание пишет, что чрезвычайно высокий уровень обвинительных приговоров в России — 99,6 %, а также длительные сроки тюремного заключения и нечеловеческие условия в тюрьмах создают сильные стимулы рисковать смертью, чтобы получить свободу.

Российская активистка за права заключенных Яна Гельмель заявила, что Кремлю выгодно набирать заключенных из тюрем для войны, так как этих людей "не существует в глазах общества".

Евгений, один из бывших заключенных, который согласился поехать на войну в Украину, рассказал, что контракты с Минобороны РФ подписывают сильно оступившиеся люди. Например, наркоторговцы или осужденные за убийство в нетрезвом виде.

Сам же Евгений, как сообщили журналисты, был ранен и теперь не может пользоваться рукой.

Издание пишет, что никто из опрошенных бывших заключенных не ставил под сомнение решение Кремля о вторжении в Украину. Они также не задумывались о зверствах и разрушениях, за которые ответственны оккупанты.

Ранее сообщалось, что на Купянском направлении ВСУ ликвидировали новоприбывших россиян. До 20 октября 2023 года погибшие оккупанты еще были в местах лишения свободы, а затем — подписали контракт с ВС РФ и отправились на фронт.