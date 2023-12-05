В Гостомеле загадочно исчезли 21 млн грн, выделенных на восстановление разрушенных домов: подробности

Подрядчики оперативно осваивали выделенные средства, но "забывали" ремонтировать или восстанавливать новые дома, рассказали в Госаудитслужбе. На бумагах, которые предоставил подрядчик — работы по восстановлению жилья выполнены.

В Гостомеле Киевской области обнаружили хищение средств, которые выделялись на ремонт разрушенных во время оккупации домов. Речь идет о 21 миллионе гривен. Об этом сообщает Государственная аудиторская служба Украины.

"Установлены факты, свидетельствующие о существенных нарушениях и злоупотреблениях в процессе восстановления поврежденного имущества в результате боевых действий и агрессии России. Сумма нарушений, выявленных в ходе ревизии Гостомельской поселковой военной администрации за период 2022 и 2023 годов, составляет более 21 млн грн", — сообщила председатель Государственной аудиторской службы Украины Алла Басалаева.

По ее словам, жители Гостомельской громады возмущаются, что на восстановление их жилья идут значительные средства, но работы или вообще не выполнялись, или лишь частично. Средства на восстановление выделялись, подрядчики их оперативно осваивали, "забыв" при этом выполнить свои основные обязательства — отремонтировать или отстроить разрушенные дома.

"К сожалению, такие случаи подтвердились. В то время, когда государство пытается помочь жителям пострадавших громад, выделяя значительные суммы средств из госбюджета на приобретение строительных материалов для восстановления поврежденного жилья, бывший начальник Гостомельской военной администрации, получив от Киевской областной администрации эти материалы на сумму почти 11 млн грн, просто их присвоил", — рассказала Алла Басалаева.

В Госаудитслужбе рассказали, что по документам, которые предоставил подрядчик, работы по восстановлению жилья выполнены, а по факту — жители остались без заявленных ремонтов. Только на два объекта — дома в с.Мощун и Гостомеле из городского бюджета было выделено почти 0,5 млн грн.

Некоторым застройщикам Гостомельская военная администрация заменила окна в зданиях в полном объеме на 2,9 млн грн при том, что люди там не проживают и квартиры не проданы.

"Это лишь несколько эпизодов из того, что обнаружили аудиторы во время ревизии использования бюджетных средств, выделенных на восстановление. К сожалению, зафиксировано более 100 случаев невыполнения работ по восстановлению жилья жителей Гостомельской громады", — рассказала Алла Басалаева.

Также аудиторы обнаружили на одном из коммунальных предприятий Гостомельского поселкового совета недостачу благотворительной помощи (строительных материалов) на общую сумму 1,2 млн. гривен.

Сейчас государственные аудиторы сейчас проверяют использование муниципальных средств в Днепре, Чернигове, Коростене (Житомирская область), Дубно (Ривненская область), Киверцах (Волынь), Ромнах (Сумская область), Староконстантинове (Хмельницкая область), Тячеве (Закарпатье), а также с.Поляница (Ивано-Франковская область), с.Славское (Львовская область), с.Бородянка (Киевская область).

Кроме того, аудиты и ревизии уже проведены в Черновцах, Ужгороде, Ирпене, Буче и Гостомеле.

Напомним, что компенсация за разрушенное жилье во время войны в Украине стала более доступной для совладельцев недвижимости. В приложении "Дія" по программе "еВідновлення" можно подать заявку на возмещение.

Ранее сообщалось, что средняя цена нового жилья за квадратный метр в пределах жилищного сертификата составляет 36 422 гривны, но сумму еще будут корректировать на основании трех коэффициентов.