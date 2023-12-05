Стреляли по Зеленскому и Байдену: на фестивале в РФ у детей воспитывали "патриотизм" (видео)

В медиа отмечают, что на "военно-патриотическое мероприятие" приехали "вагнеровцы, сотрудники Росгвардии, казаки и члены "Народного фронта".

В российском городе Томск на фестивале детей учили стрелять по мишеням с портретами президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена, а также генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Учебное заведение это мероприятие не организовало. Об этом сообщает российское издание РБК.

Директор Томского коммунально-строительного техникума Антон Казанцев рассказал, что организатором фестиваля для детей было томское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

"По просьбе организации, которая долгие годы существует в регионе, посодействовали в предоставлении площадок Томского коммунально-строительного техникума для проведения фестиваля", — добавил директор.

По информации одной из участниц мероприятия целью фестиваля под названием "Мирный воин РФ" было "привить подрастающему поколению понятие патриотизма, любви к родине, отечеству, почитания заветов предков, сохранения истории, русских традиций".

На фестиваль приехали вагнеровцы и Росгвардия

Кроме того, телеканал RTVI сообщил, что на "военно-патриотическое мероприятие" приехали "вагнеровцы, сотрудники Росгвардии, казаки и члены "Народного фронта".

Напомним, ранее в Telegram-канале "Осторожно новости", который принадлежит российской журналистке Ксении Собчак сообщили, что в Тюмени неизвестный вышел с плакатом против главы Чечни Рамзана Кадырова. Мужчина стоял над дорогой и держал плакат со словами: "Рамзан Ахматович Кадыров — вор, убийца, позор России".