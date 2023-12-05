Почти 90% молодежи в РФ не хочет "восстанавливать СССР" и статус "супердержавы", — росСМИ

Социологи в РФ выяснили, что большинство россиян в возрасте от 14 до 35 лет не готовы жертвовать своим образом жизни ради того, что Кремль называет "суверенитетом".

Почти 90% молодых россиян не видят смысла в том, чтобы восстанавливать СССР и статус "супердержавы". Об этом пишет российские издание РБК.

По словам журналистов, россияне в возрасте от 14 до 35 лет в большинстве своем не видят в качестве элементов построения будущего страны и возвращение "статуса супердержавы, как во времена СССР". За это выступили только 13,3% опрошенных научно-исследовательским социологическим центром РАН и Высшей школой экономики.

В то же время, как сообщается, главными идеями будущего молодые россияне считают борьбу с коррупцией (33,2% респондентов), а также соблюдение конституционных прав человека (32,7%). Большинство опрошенных заявили, что не готовы жертвовать своим образом жизни ради того, что Кремль называет "суверенитетом".

Также российские социологи выяснили, что 69% молодежи в РФ против ограничений на использование интернета. Большинство молодых россиян в возрасте от 14 до 24 лет считают, что стране нужны "кардинальные реформы", а не так называемая "стабильность".

Сообщается, что после начала полномасштабного вторжения в Украину уровень тревожности у молодых россиян резко вырос.

Напомним, что 4 декабря сообщалось, что Минобороны РФ хочет изменить требования к состоянию здоровья призывников. Изменения будут касаться военнообязанных, призывников и курсантов. Ранее в Госдуме РФ заявляли, что плоскостопие — не преграда для службы.

Также сообщалось, что в РФ неизвестный вышел с плакатом против главы Чечни Рамзана Кадырова. Мужчина стоял над дорогой, где оживленно курсирует транспорт. Местные издания, публикуя новость, "замазывали" текст на плакате.