Путин хочет решить демографический кризис в РФ за счет Украины — Financial Times

По данным ООН, за 27 лет население РФ сократилось на 4 млн человек. Аннексию украинских территорий и похищение детей можно расценивать, как попытку России решить демографическую проблему.

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Россия переживает тяжелый демографический кризис. Вторжение в Украину, во время которого Россия теряет на поле боя мужчин фертильного возраста, усугубляет этот кризис. Но война также является попыткой Кремля преодолеть проблему низкой рождаемости. Об этом пишет издание Financial Times.

По данным ООН, за 27 лет население РФ сократилось на 4 млн человек. В 2021 году россиян насчитывалось 145 миллионов, по сравнению со 149 миллионами в 1994 году. На сокращение населения не смог повлиять даже приток миллионов мигрантов из Центральной Азии.

Издание ссылается на результаты исследования, проведенного в прошлом году медицинским журналом The Lancet. Согласно данным исследования в 2022 году в России избыточная смертность ( то есть количество смертей, превышающее среднестатистические показатели) во время пандемии COVID составила более 1 млн человек.

По данным Пентагона, на войне в Украине только за 2022 год российская армия потеряла убитыми 120 тысяч солдат. Еще сотни тысяч россиян бежали из страны, опасаясь мобилизации и репрессий. Точное число их на данный момент подсчитать невозможно.

Попытки РФ решить проблему рождаемости

По мнению журналистов, президент РФ Владимир Путин осведомлен о масштабах демографического кризиса в стране и предпринимает определенные шаги, чтобы разрешить проблему.

Летом 2022 года в России восстановили награду советских времен "Мать-героиня" для женщин, родивших как минимум десять детей. А в ноябре 2023 года очередным президентским указом 2024 год был объявлен "годом семьи".

"Путин одержим этой демографической проблемой. По его мнению, мощь страны связана с численностью ее населения. Чем многочисленнее народ, тем могущественнее государство", – считает демограф Лоран Шалар.

Издание пишет, что аннексия временно оккупированных территорий Украины, население которых до начала войны составляло более 8,5 миллионов человек, может быть попыткой решить демографическую проблему. В этом же ключе можно рассматривать и похищение тысяч украинских детей, которые были вывезены на территорию России.

Кроме того, в РФ ведется активная религиозная и общественная пропаганда о запрете абортов и криминализации ЛГБТ.

По мнению эксперта "Фонда Карнеги за международный мир" Андрея Колесникова, события последних лет, в том числе пандемия и война в Украине, "создали фон чрезвычайной неопределенности в будущем". Поэтому население страны, все более подчиняющей жизнь своих граждан военным планам политического руководства, не мотивировано рожать больше детей.

"Мы видим феномен, с которым Россия сталкивалась много раз – волна за волной войн и репрессий, истощающих человеческие ресурсы", – поясняет Андрей Колесников.

Напомним, Верховный суд РФ объявил экстремистским и запретил "международное движение ЛГБТ". Отныне представителей ЛГБТ-движения в России могут посадить в тюрьму на 12 лет, пояснили местные СМИ.

Ранее Фокус писал, что демографический кризис в РФ пытаются решить запретом абортов. Вместе с тем, по информации журналистов, Путин не поддержал никаких запретов относительно абортов, поскольку накануне президентских выборов публичная поддержка таких инициатив достаточно рискованна.