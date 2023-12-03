Путін хоче вирішити демографічну кризу в РФ за рахунок України — Financial Times

За даними ООН, за 27 років населення РФ скоротилося на 4 млн осіб. Анексію українських територій і викрадення дітей можна розцінювати, як спробу Росії вирішити демографічну проблему.

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Росія переживає важку демографічну кризу. Вторгнення в Україну, під час якого Росія втрачає на полі бою чоловіків фертильного віку, посилює цю кризу. Але війна також є спробою Кремля подолати проблему низької народжуваності. Про це пише видання Financial Times.

За даними ООН, за 27 років населення РФ скоротилося на 4 млн осіб. У 2021 році росіян налічувалося 145 мільйонів, порівняно зі 149 мільйонами 1994 року. На скорочення населення не зміг вплинути навіть приплив мільйонів мігрантів із Центральної Азії.

Видання посилається на результати дослідження, проведеного минулого року медичним журналом The Lancet. Згідно з даними дослідження, 2022 року в Росії надлишкова смертність (тобто кількість смертей, що перевищує середньостатистичні показники) під час пандемії COVID становила понад 1 млн осіб.

За даними Пентагону, на війні в Україні тільки за 2022 рік російська армія втратила вбитими 120 тисяч солдатів. Ще сотні тисяч росіян втекли з країни, побоюючись мобілізації та репресій. Точну кількість їх на даний момент підрахувати неможливо.

Спроби РФ вирішити проблему народжуваності

На думку журналістів, президент РФ Володимир Путін обізнаний про масштаби демографічної кризи в країні і робить певні кроки, щоб вирішити проблему.

Влітку 2022 року в Росії відновили нагороду радянських часів "Мати-героїня" для жінок, які народили щонайменше десять дітей. А в листопаді 2023 року черговим президентським указом 2024 рік було оголошено "роком сім'ї".

"Путін одержимий цією демографічною проблемою. На його думку, міць країни пов'язана з чисельністю її населення. Що численніший народ, то могутніша держава", — вважає демограф Лоран Шалар.

Видання пише, що анексія тимчасово окупованих територій України, населення яких до початку війни становило понад 8,5 мільйона осіб, може бути спробою вирішити демографічну проблему. У цьому ж ключі можна розглядати і викрадення тисяч українських дітей, які були вивезені на територію Росії.

Крім того, в РФ ведеться активна релігійна і громадська пропаганда про заборону абортів і криміналізацію ЛГБТ.

На думку експерта "Фонду Карнегі за міжнародний мир" Андрія Колесникова, події останніх років, зокрема пандемія і війна в Україні, "створили тло надзвичайної невизначеності в майбутньому". Тому населення країни, яка дедалі більше підпорядковує життя своїх громадян військовим планам політичного керівництва, не мотивоване народжувати більше дітей.

"Ми бачимо феномен, з яким Росія стикалася багато разів — хвиля за хвилею воєн і репресій, що виснажують людські ресурси", — пояснює Андрій Колесников.

Нагадаємо, Верховний суд РФ оголосив екстремістським і заборонив "міжнародний рух ЛГБТ". Відтепер представників ЛГБТ-руху в Росії можуть посадити до в'язниці на 12 років, пояснили місцеві ЗМІ.

Раніше Фокус писав, що демографічну кризу в РФ намагаються вирішити забороною абортів. Водночас, за інформацією журналістів, Путін не підтримав жодних заборон щодо абортів, оскільки напередодні президентських виборів публічна підтримка таких ініціатив досить ризикована.