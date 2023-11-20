Гостра проблема РФ: демографічну кризу намагаються вирішити забороною абортів, — Newsweek

Водночас, за інформацією журналістів, диктатор Путін не підтримав жодних заборон щодо абортів, оскільки напередодні президентських виборів публічна підтримка таких ініціатив є досить ризикованою.

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Останнім часом Російська Федерація вживає низку заходів, щоб запобігти найгострішій демографічній кризі, яка посилилася через агресію Росії проти України. Про це пише Newsweek.

Так, член Державної Думи Росії Володимир Селезньов минулого тижня запропонував звільнити жінок, засуджених за несерйозні звинувачення, з в'язниць, щоб вони могли зачати дитину. Останнім часом також робили спроби обмежити аборти, які наразі легальні і широко доступні в Росії. Однак приватні клініки в регіонах Росії вже відмовляються від проведення абортів — нібито добровільно.

Про законодавчу заборону абортів 8 листопада спікера Держдуми В'ячеслава Володіна офіційно попросив глава РПЦ, патріарх Кирило. Причому патріарх запропонував доручити розробку законопроєкту комітету Держдуми з безпеки, а не комітету з охорони здоров'я. Саме цей комітет розробив ухвалений 2022 року закон про заборону сурогатного материнства для іноземців.

"У Росії дійсно існує демографічна проблема", — заявив патріарх, закликаючи до загальнонаціональної заборони "заохочень жінок до абортів".

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Насправді, як пише видання, у Російській Федерації існує гостра проблема абортів.

"Країна величезна, а людей не вистачає. Не кажучи вже про економіку... Нам справді потрібно більше людей, це очевидно, всі це визнають", — заявив президент РФ Володимир Путін під час зустрічі з членами Громадської палати 3 листопада.

Однак диктатор не підтримав жодних заборон, оскільки напередодні президентських виборів публічна підтримка таких ініціатив досить ризикована, пише ВВС. Можливо, тому після зустрічі в Кремлі і з'явився лобістський лист патріарха.

За даними влади, останніми місяцями приватні клініки в регіонах Росії, зокрема в Челябінській області на Уралі і в Татарстані в центральній Росії, припинили пропонувати аборти. Цей крок також розглядають у Калінінградській області Росії.

"У держави має бути материнська захисна функція, і якщо жінка вже вирішила зробити аборт, то найефективніший спосіб врятувати дитину — це взяти її під опіку держави", — сказав депутат Держдуми Султан Хамзаєв, який запропонував владі виплачувати гроші російським жінкам, які відмовилися від аборту.

Крім того, влада також почала обмежувати доступ до пігулок для переривання вагітності та засобів екстреної контрацепції на тлі різкого зростання попиту, що послідувало за початком війни в Україні.

"У 2022 році продажі пігулок для переривання вагітності зросли на 60%", — повідомив директор із розвитку аналітичної компанії RNC Pharma Микола Беспалов.

Поки Newsweek не зміг отримати відповідь Міністерства закордонних справ Росії, куди видання звернулося по коментар.

Демографія Росії — гостра проблема

Протягом десятиліть у РФ спостерігається скорочення чисельності населення, і ситуація, мабуть, погіршилася на тлі триваючого вторгнення в Україну, за якого спостерігається високий рівень втрат від бойових дій, і кількості чоловіків, які тікають від мобілізації і виїжджають за кордон.

За даними Statista, станом на 1 січня 2023 року на території Росії проживало 146,45 мільйона осіб, що приблизно на 530 тисяч менше, ніж на аналогічну дату 2022 року.

За оцінками експертів, у найближчі два десятиліття населення Росії скоротиться приблизно до 132 мільйонів осіб. ООН передбачила, що за найгіршого сценарію розвитку подій до початку наступного століття населення Росії може скоротитися майже вдвічі — до 83 мільйонів осіб.

Загалом у Росії за перші дев'ять місяців 2023 року народилося, за даними Росстату, на який посилається ВВС, трохи більше ніж 953 тисячі дітей — це більш ніж на 31 тисячу менше, ніж за той самий період минулого року.

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Нагадаємо, що показник економії на продуктах харчування в Росії зріс у молоді від 18 до 24 років. Жінки в РФ зменшили витрати на перукарні, косметику та салони краси, підкреслюють соціологи.

Раніше Фокус писав, що росіяни також змушені терміново продавати квартири і намагаються максимально знижувати ціни. З початку березня кількість таких продавців зросла на 85%.