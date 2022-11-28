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У Росії падає рівень життя: 35% населення частіше заощаджує на їжі, — соцопитування

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Фото: РБК | Майже 70% опитаних ВЦВГД визнали своє матеріальне становище поганим

Показник економії на харчових продуктах зріс у молоді від 18 до 24 років. Жінки в РФ зменшили витрати на перукарні, косметику та салони краси, наголошують соціологи.

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Кожен третій росіянин (35%) почав більше заощаджувати на їжі. Про це сказано в результатах соціологічного дослідження Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД) про зміни в житті жителів РФ цього року.

Збільшили економію на продукти харчування ті, хто визнав своє матеріальне становище поганим, таких виявилося 69%. Цей показник збільшився у молоді від 18 до 24 років (44%) та в мешканців Північно-Західного округу (44%), зазначили соціологи.

Ще третина жителів Росії (32%) економлять на послугах перукарень, салонів краси та косметики.

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Більшість росіян намагаються терміново продавати квартири

"Аудиторія тих, хто економить на красі, дещо інша — це жінки, громадяни 18-24 років (35%) і 45-59 років (36%), які мають неповну середню освіту (44%), оцінюють свої доходи як погані (52%), жителі Уральського федерального округу (39%) та ті, хто не користується інтернетом і телебаченням (43%)", — розповіли фахівці.

Серед тих, хто економить на їжі цього року, 58% зменшили витрати на перукарні, косметику та салони краси.

Через падіння рівня життя серед молоді цього року спостерігається тенденція походів до психологів і перегляду психологічних відео чи читання літератури. У віці 18-24 років показник збільшився на 37%, а категорії 25-34 років — на 22%.

Соціологи зазначили, що серед чоловіків лише 8% зізналися, що почали частіше вживати алкоголь.

Нагадаємо, що в Росії гостро стоїть проблема погашення іпотеки. До листопада цього року майже 7 мільйонів російських сімей виплачували відсотки за іпотечними кредитами. Щомісячні платежі за іпотеку в РФ, як правило, трохи більше 40% від середньої зарплати.

Росіяни також змушені терміново продавати квартири та намагаються максимально знижувати ціни. З початку березня кількість таких продавців зросла на 85%.

За даними ООН, 9 із 10 українців ризикують зіткнутися з бідністю, якщо війна з Росією продовжиться у 2023 році. ООН оцінює межу бідності як купівельну спроможність від $5,50 до $13 на людину за 1 день.