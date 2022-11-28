В России падает уровень жизни: 35% населения чаще экономит на еде, – соцопрос

Показатель экономии на продуктах питания вырос у молодежи от 18 до 24 лет. Женщины в РФ уменьшили расходы на парикмахерские, косметику и салоны красоты, подчеркивают социологи.

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Каждый третий россиянин (35%) стал больше экономить на еде. Об этом сказано в результатах социологического исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) об изменениях в жизни жителей РФ в текущем году.

Увеличили экономию на продукты питания те, кто признал свое материальное положение плохим, таких оказалось 69%. Этот показатель увеличился у молодежи от 18 до 24 лет (44%) и у жителей Северо-Западного округа (44%), отметили социологи.

Еще треть жителей России (32%) экономят на услугах парикмахерских, салонов красоты и косметике.

[ + – ] Большинство россиян стараются срочно продавать квартиры

"Аудитория экономящих на красоте несколько иная — это женщины, граждане 18-24 лет (35%) и 45-59 лет (36%), имеющие неполное среднее образование (44%), оценивающие свои доходы как плохие (52%), жители Уральского федерального округа (39%) и те, кто не пользуется интернетом и телевидением (43%)", — рассказали специалисты.

Среди экономящих на еде в этом году 58% уменьшили расходы на парикмахерские, косметику и салоны красоты.

Из-за падения уровня жизни среди молодежи в этом году наблюдается тенденция походов к психологам и просмотру психологических видео или чтения литературы. В возрасте 18-24 лет показатель увеличился на 37%, а у категории 25-34 года — на 22%.

Социологи отметили, что среди мужчин лишь 8% признались, что стали чаще употреблять алкоголь.

Напомним, что в России остро стоит проблема погашения ипотеки. К ноябрю этого года почти 7 миллионов российских семей выплачивали проценты по ипотечным кредитам. Ежемесячные платежи за ипотеку в РФ, как правило, не более 40% от средней зарплаты.

Россияне также вынуждены срочно продавать квартиры и стараются максимально снижать цены. С начала марта число таких продавцов выросло на 85%.

По данным ООН, 9 из 10 украинцев рискуют столкнуться с бедностью, если война с Россией продолжится в 2023 году. ООН оценивает черту бедности как покупательная способность от $5,50 до $13 на человека за 1 день.