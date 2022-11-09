В Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре: россияне в спешке продают квартиры со скидками

Число россиян, желающих срочно продать свое жилье и готовых занижать цену, с начала марта выросло на 85%.

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На российском рынке недвижимости рекордно выросло число объявлений о срочной продаже квартир. Об этом сообщает Forbes, ссылаясь на доклад аналитической службы крупнейшей базы данных недвижимости ЦИАН.

Чтобы побыстрее продать свое жилье россияне готовы понижать цены. Так средняя скидка на квадратный метр по всей России составляет 5,1%. К максимальным скидкам готовы продавцы квартир в Махачкале (13%) и Владивостоке (10%). А вот в Москве готовы "сбить" лишь 3,2% рыночной стоимости своего жилья.

При этом число россиян, желающих срочно продать свое жилье и готовых занижать цену, с начала марта выросло на 85% Чаще всего продают жилье в таких российских городах, как:

Краснодар — 1,7 тыс. объявлений

Московская область — 1,4 тыс. объявлений

Москва — 1 340 объявлений

Санкт-Петербург — 1,2 тыс. объявлений.

Аналитики отмечают, что рост предложений впервые случился в марте, после полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Вторая волна объявлений началась 18 сентября и продолжается до сих пор.

К слову, из России после объявления мобилизации резко выросло число россиян, пожелавших покинуть страну. По данным издания CNN, всего страну покинули около 200 тысяч россиян. После выезда из РФ люди в большей степени "осели" в Казахстане, Грузии и нескольких страна Европейского Союза.

Ранее сообщалось, что на юге России айтишник ушел жить в лес из-за объявления мобилизации и получения нескольких протоколов за протесты против вторжения РФ в Украину. Он рассчитывает, что скоро сможет вернуться домой, так как мобилизация закончится.