Российский айтишник ушел жить в лес из-за мобилизации (фото)

Разработчик Адам Калинин решил, что ехать из РФ будет дорого. По его ожиданиям мобилизация должна была закончиться через месяц, поэтому сейчас он уже выбирает зимнюю палатку.

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На юге РФ IT-специалист Адам Калинин ушел жить в лес из-за объявления мобилизации и получения нескольких протоколов за протесты против вторжения РФ в Украину. Об этом сообщает "Медиазона".

Адам Калинин выступал против вторжения в Украину, за что суд назначил ему несколько штрафов и арест. После объявления частичной мобилизации в РФ он не стал дожидаться повестки, и в отличии от своих коллег по цеху, ушел в лес, а не выехал из страны.

Последние несколько лет айтишник ходил в походы, поэтому опыт выживания у него был. Причиной того, что он не захотел уезжать из РФ стало отсутствие родственников за границей, которые бы помогли с жильем, а второй момент — друзья и родственники.

"Как-то концы в воду бросать, уезжать — очень-очень я к этому не готов. Вообще выглядит так, что я должен уезжать со своей земли. Почему я это должен делать, бежать отсюда? Не знаю. Это не решающий, конечно, фактор, но он тоже имеет место быть. Не хочется уезжать", — рассуждает Калинин.

[ + – ] Жизнь российского IT-специалиста в лесу Фото: https://t.me/force_resistance [ + – ] Жизнь российского IT-специалиста в лесу Фото: https://t.me/force_resistance [ + – ] Жизнь российского IT-специалиста в лесу Фото: https://t.me/force_resistance [ + – ] Жизнь российского IT-специалиста в лесу Фото: https://t.me/force_resistance

Офис в палатке

Адам оборудовал офис для работы также в лесу. Для этого у него были все инструменты. Интернет он организовал через модем и антенну на дереве. Некоторые элементы он покупал на опыте походов. Еду он хранит в мусорном контейнере, который позволяет сохранить все припасы.

Палатка с офисом находится в 3 минутах от "дома". В ней дует ветер, не очень погода, но зато есть интернет. Работа у него по графику 8 часов в день и 5 дней в неделю. В свободное время он обустраивает жилище. Каждый бытовой вопрос требует затрат сил.

"Здесь физической активности больше. И, на мой взгляд, это немножко помогает справляться с этим новостным фоном, со стрессом, с какими-то переживаниями. Они как-то легче переносятся", — добавляет Адам.

Сейчас разработчик признается, что не ожидал, что придется так долго жить в лесу. Он ожидал месяц, а потом мобилизация закончится. Теперь же он думает над тем, какую палатку купить для зимы.

Напомним, в Москве берут в армию людей с проблемами со зрением и неподходящими специальностями дабы пополнить мобилизационный фонд.

Ранее сообщалось, что в Беларуси перестали выпускать подлежащих к мобилизации в РФ мужчин.