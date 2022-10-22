Російський айтішник пішов жити в ліс через мобілізацію (фото)

Розробник Адам Калінін вирішив, що їхати із РФ буде дорого. За його очікуваннями мобілізація мала закінчитися через місяць, тому зараз він уже обирає зимовий намет.

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На півдні РФ IT-фахівець Адам Калінін пішов жити до лісу через оголошення мобілізації та отримання кількох протоколів за протести проти вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляє "Медиазона".

Адам Калінін виступав проти вторгнення в Україну, за що суд призначив йому кілька штрафів та арешт. Після оголошення часткової мобілізації у РФ він не став чекати на повістку, і на відміну від своїх колег, пішов у ліс, а не виїхав з країни.

Останні кілька років айтішник ходив у походи, тож досвід виживання у нього був. Причиною того, що він не захотів їхати з РФ, стала відсутність родичів за кордоном, які б допомогли з житлом, а другий момент — друзі та родичі.

"Якось кінці у воду кидати, їхати — дуже-дуже я до цього не готовий. Взагалі виглядає так, що я повинен їхати зі своєї землі. Чому я це повинен робити, бігти звідси? Не знаю. Це не вирішальний, звичайно, фактор, але він теж є. Не хочеться їхати", — розмірковує Калінін.

[ + – ] Життя російського IT-фахівця у лісі Фото: https://t.me/force_resistance [ + – ] Життя російського IT-фахівця у лісі Фото: https://t.me/force_resistance [ + – ] Життя російського IT-фахівця у лісі Фото: https://t.me/force_resistance [ + – ] Життя російського IT-фахівця у лісі Фото: https://t.me/force_resistance

Офіс у наметі

Адам обладнав офіс для роботи також у лісі. Для цього він мав усі інструменти. Інтернет він організував через модем та антену на дереві. Деякі елементи він купував з досвіду походів. Їжу він зберігає в контейнері для сміття, який дозволяє зберегти всі припаси.

Намет з офісом знаходиться за 3 хвилини від "будинку". У ній дме вітер, не дуже погода, але є інтернет. Робота у нього за графіком 8 годин на день та 5 днів на тиждень. У вільний час він облаштовує житло. Кожне побутове питання потребує витрат сил.

"Тут фізичної активності більше. І, на мій погляд, це трошки допомагає справлятися з цим фоном новин, зі стресом, з якимись переживаннями. Вони якось легше переносяться", — додає Адам.

Наразі розробник зізнається, що не очікував, що доведеться так довго жити у лісі. Він чекав на місяць, а потім мобілізація закінчиться. Тепер же він думає над тим, який намет купити для зими.

Нагадаємо, у Москві беруть до армії людей із проблемами із зором та невідповідними спеціальностями для поповнення мобілізаційного фонду.

Раніше повідомлялося, що в Білорусі перестали випускати чоловіків, які підлягають мобілізації у РФ.