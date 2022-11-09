У Москві, Санкт-Петербурзі та Краснодарі: росіяни поспіхом продають квартири зі знижками

Кількість росіян, які хочуть терміново продати своє житло та готові занижувати ціну, з початку березня зросла на 85%.

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На російському ринку нерухомості рекордно зросла кількість оголошень про терміновий продаж квартир. Про це повідомляє Forbes, посилаючись на доповідь аналітичної служби найбільшої бази даних нерухомості ЦІАН.

Щоб швидше продати своє житло, росіяни готові знижувати ціни. Так, середня знижка на квадратний метр по всій Росії становить 5,1%. До максимальних знижок готові продавці квартир у Махачкалі (13%) та Владивостоці (10%). А ось у Москві готові "збити" лише 3,2% ринкової вартості свого житла.

При цьому кількість росіян, які хочуть терміново продати своє житло і готові занижувати ціну, з початку березня зросла на 85%. Найчастіше продають житло в таких російських містах, як:

Краснодар — 1,7 тис. оголошень;

Московська область — 1,4 тис. оголошень;

Москва — 1 340 оголошень;

Санкт-Петербург — 1,2 тис. оголошень.

Аналітики зазначають, що зростання пропозицій вперше відбулося у березні, після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Друга хвиля оголошень почалася 18 вересня і продовжується досі.

До речі, з Росії після оголошення мобілізації різко зросла кількість росіян, які захотіли покинути країну. За даними видання CNN, загалом країну залишили майже 200 тисяч росіян. Після виїзду з РФ люди більшою мірою "осіли" в Казахстані, Грузії та кількох країнах Європейського Союзу.

Раніше повідомлялося, що на півдні Росії айтішник пішов жити в ліс через оголошення мобілізації та отримання кількох протоколів за протести проти вторгнення РФ в Україну. Він розраховує, що скоро зможе повернутися додому, оскільки мобілізація закінчиться.