Жизнь в ипотеку: россияне тратят на выплаты по кредиту половину зарплаты

В последние три месяца соотношение средних платежей по ипотеке и средней зарплаты в России составило почти 50%.

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Почти 7 миллионов семей в России сегодня выплачивают проценты и погашают тело долга по ипотечным кредитам. Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что в последние три месяца соотношение средних платежей по ипотеке и средней зарплаты в России составило почти 50%. Это значит, что для оплаты кредита россияне отдают половину средней зарплаты по стране. Таким образом, для семьи с одним работающим ипотека является обременительной в финансовом плане.

По данным российских журналистов, в десяти регионах страны ежемесячный ипотечный платеж не превышает 40% от размера средней зарплаты, получаемой на руки. Соотношение ежемесячного платежа по ипотеке и средней зарплаты выглядит так:

Чукотка — средний ежемесячный платеж по кредиту составляет 26,8% от зарплаты

Магаданская область — 29,2%;

Ямало-ненецкий автономный округ — 30,5%;

Ненецкий автономный округ — (32,5%);

Мурманская область (35,1%).

В Москве средний ипотечный платеж составляет почти 52 процентов от средней зарплаты, а в еще 14 регионах РФ для обслуживания ипотечного кредита нужно отдавать более двух третей средней местной зарплаты. Например, в Карачаево-Черкесии, на ежемесячные платежи по средней ипотеке требуется потратить почти полностью среднюю зарплату в регионе. Также очень высокое (от 80 до 90%) соотношение платежей по ипотеке и средней зарплаты есть еще в трех регионах:

Северная Осетия;

Севастополь;

Калмыкия.

Ранее Фокус рассказывал, что на российском рынке недвижимости рекордно выросло число объявлений о срочной продаже квартир. Чтобы побыстрее продать свое жилье россияне готовы понижать цены. Так средняя скидка на квадратный метр по всей России составляет 5,1%.

Также сообщалось, что российские компании, которые специализируются на торговле сырьем, уезжают из Женевы в деловую столицу ОАЭ Дубай, поскольку из-за санкционного давления Швейцария усложняет им работу.