Життя в іпотеку: росіяни витрачають на виплати за кредит половину зарплати

В останні три місяці співвідношення середніх платежів з іпотеки та середньої зарплати в Росії становило майже 50%.

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Майже 7 мільйонів сімей у Росії сьогодні виплачують відсотки та погашають тіло боргу за іпотечними кредитами. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що в останні три місяці співвідношення середніх платежів з іпотеки та середньої зарплати в Росії становило майже 50%. Це означає, що для оплати кредиту росіяни віддають половину середньої зарплати в країні. Так для сім'ї з однією людиною на роботі іпотека є обтяжливою у фінансовому плані.

За даними російських журналістів, у десяти регіонах країни щомісячний іпотечний платіж не перевищує 40% від розміру середньої зарплати, яка отримується на руки. Співвідношення щомісячного платежу за іпотекою та середньою зарплатою виглядає так:

Чукотка — середній щомісячний платіж за кредитом становить 26,8% від зарплати;

Магаданська область — 29,2%;

Ямало-ненецький автономний округ — 30,5%;

Ненецький автономний округ — 32,5%;

Мурманська область — 35,1%.

У Москві середній іпотечний платіж становить майже 52 відсотків від середньої зарплати, а ще 14 регіонах РФ для обслуговування іпотечного кредиту потрібно віддавати понад дві третини середньої місцевої зарплати. Наприклад, у Карачаєво-Черкесії на щомісячні платежі за середньою іпотекою потрібно витратити майже повністю середню зарплату в регіоні. Також дуже високе (від 80 до 90%) співвідношення платежів з іпотеки та середньої зарплати є ще у трьох регіонах:

Північна Осетія;

Севастополь;

Калмикія.

Раніше Фокус розповідав, що на російському ринку нерухомості рекордно зросла кількість оголошень про терміновий продаж квартир. Щоб швидше продати своє житло, росіяни готові знижувати ціни. Так, середня знижка на квадратний метр по всій Росії становить 5,1%.

Також повідомлялося, що російські компанії, які спеціалізуються на торгівлі сировиною, їдуть із Женеви до ділової столиці ОАЕ Дубай, оскільки через санкційний тиск Швейцарія ускладнює їм роботу.