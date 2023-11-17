Дитина в обмін на волю: в Росії запропонували нову ініціативу для ув'язнених жінок

Російський депутат Валерій Селезньов пропонує вирішувати демографічну кризу в Росії за допомогою ув'язнених жінок. Також він сказав, що "тою самою спокутою" для таких жінок буде саме створення сімей із "ветеранами й інвалідами СВО".

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У Росії депутати пропонують випускати ув’язнених жінок в обмін на народження дитини. Таку ініціативу запропонував депутат Державної думи РФ Валерій Селезньов.

За його словами, у російських в’язницях перебувають близько 45 тис. жінок, більшість із яких ув’язнена за легкі статті. На думку депутата, такі жінки можуть виходити достроково на волю в обмін на народження дитини.

"Багато з цих жінок здатні народити дітей. Держава може запропонувати і їм своєрідну угоду, за якої жінці переривається термін відбування покарання, і в разі, якщо вона за час такої "відпустки" народила, залишок терміну анулюється", — заявив депутат.

Так у Росії пропонують вирішити демографічну та соціально-гуманітарну проблему. Варто зазначити, що російський депутат Держдуми Валерій Селезньов називає народження дитини для ув’язнених жінок "найвищим" шляхом виправлення. Зокрема, він провів аналогію зі звільненням ув’язнених чоловіків, які їдуть воювати проти України.

"Чому ж ми позбавляємо можливості спокути провини жінок. Нам не потрібно, щоб жінки віддавали свої життя на СВО. Але нам терміново потрібно розв'язувати головну проблему майбутнього країни, яка, безсумнівно перемігши в СВО, ризикує скотитися в демографічну яму, що загрожує її існуванню", — написав депутат.

До того ж він зазначив, що такі жінки, пізнавши "складнощі життя", можуть бути прекрасними мамами. Депутат додав, що "тою самою спокутою, гідною дострокового прощення" для них буде створення сімей із "ветеранами й інвалідами СВО".

Як пише видання Newsweek, на такі кроки сусідня держава може піти через високий рівень смертності в країні та низький рівень народжуваності.

Зазначається, що ще на початку 2020 року в РФ оголошували про низку заходів, спрямованих на збільшення народжуваності протягом чотирьох років до показника 1,7 дитини на жінку.

Однак вже у 2021 році показник народжуваності в Росії впав до 1,49 дитини на жінку, що, як пишу видання, є найнижчим показником за останні 10 років. Також зазначається, що на занепокоєння впливає і війна, у якій беруть участь 300 тис. лише солдатів-строковиків.

Нагадаємо нещодавно в Казані російську активістку за плакат із написом "9 waя" звинуватили в реабілітації нацизму. Власне, згідно з проведеною експертизою, такі плакати створюють негативні стереотипи відносно представників "Червоної армії".