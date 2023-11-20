Острая проблема РФ: демографический кризис пытаются решить запретом абортов, — Newsweek

Вместе с тем, по информации журналистов, диктатор Путин не поддержал никаких запретов относительно абортов, поскольку накануне президентских выборов публичная поддержка таких инициатив достаточно рискованна.

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В последнее время Российская Федерация предпринимает ряд мер, чтобы предотвратить острейший демографический кризис, который усугубился из-за агрессии России против Украины. Об этом пишет Newsweek.

Так, член Государственной Думы России Владимир Селезнев на прошлой неделе предложил освободить женщин, осужденных за несерьезные обвинения, из тюрем, чтобы они могли зачать ребенка. В последнее время также предпринимались попытки ограничить аборты, которые в настоящее время легальны и широко доступны в России. Однако частные клиники в регионах России уже отказываются от проведения абортов — якобы добровольно.

О законодательном запрете абортов 8 ноября спикера Госдумы Вячеслава Володина официально попросил глава РПЦ, патриарх Кирилл. Причем патриарх он предложил поручить разработку законопроекта комитету Госдумы по безопасности, а не комитету по охране здоровья. Именно этот комитет разработал принятый в 2022 году закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев.

"В России действительно существует демографическая проблема", — заявил патриарх, призывая к общенациональному запрету "поощрений женщин к абортам".

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На самом деле, как пишет издание, в Российской Федерации существует острая проблема абортов.

"Страна огромная, а людей не хватает. Не говоря уже об экономике… Нам действительно нужно больше людей, это очевидно, все это признают", — заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты 3 ноября.

Однако диктатор не поддержал никаких запретов, поскольку накануне президентских выборов публичная поддержка таких инициатив достаточно рискованна, пишет ВВС. Возможно, поэтому после встречи в Кремле и появилось лоббистское письмо патриарха.

По данным властей, в последние месяцы частные клиники в регионах России, в том числе в Челябинской области на Урале и в Татарстане в центральной России, перестали предлагать аборты. Этот шаг также рассматривается в Калининградской области России.

"У государства должна быть материнская защитная функция, и если женщина уже решила сделать аборт, то самый эффективный способ спасти ребенка — это взять его на попечение государства", — сказал депутат Госдумы Султан Хамзаев, который предложил властям выплачивать деньги российским женщинам, отказавшимся от аборта.

Кроме того, власти также начали ограничивать доступ к таблеткам для прерывания беременности и средствам экстренной контрацепции на фоне резкого роста спроса, последовавшего за началом войны в Украине.

"В 2022 году продажи таблеток для прерывания беременности выросли на 60%", — сообщил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Пока Newsweek не смог получить ответ Министерства иностранных дел России, куда издание обратилось за комментарием.

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Демография России — острая проблема

На протяжении десятилетий в РФ наблюдается сокращение численности населения, и ситуация, по-видимому, усугубилась на фоне продолжающегося вторжения в Украину, при котором наблюдается высокий уровень потерь от боевых действий, и количества бегущих от мобилизации мужчин, выезжающих за границу.

По данным Statista, по состоянию на 1 января 2023 года на территории России проживало 146,45 миллиона человек, что примерно на 530 тысяч меньше, чем на аналогичную дату 2022 года.

По оценкам экспертов, в ближайшие два десятилетия население России сократится примерно до 132 миллионов человек. ООН предсказала, что при худшем сценарии развития событий к началу следующего столетия население России может сократиться почти вдвое — до 83 миллионов человек.

Всего в России за первые девять месяцев 2023 года родилось, по данным Росстата, на который ссылается ВВС, чуть более 953 тысяч детей — это более чем на 31 тысячу меньше, чем за тот же период прошлого года.

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Напомним, что показатель экономии на продуктах питания в России вырос у молодежи от 18 до 24 лет. Женщины в РФ уменьшили расходы на парикмахерские, косметику и салоны красоты, подчеркивают социологи.

Ранее Фокус писал, что россияне также вынуждены срочно продавать квартиры и стараются максимально снижать цены. С начала марта число таких продавцов выросло на 85%.