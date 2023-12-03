Тисячі окупантів: у Міноборони назвали втрати РФ за останній тиждень
Крім людської сили, було ліквідовано 4 ворожі ракети і 94 БпЛА.
Протягом минулого тижня військові Збройних сил України знищили понад 7 тисяч окупантів. Про це повідомляє перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
Згідно з інформацією від українського міністерства оборони, за період з 27 листопада по 3 грудня військові України знищили 7210 окупантів. Крім того, Сили оборони України успішно знищили 534 одиниці озброєння та військової техніки російських військових.
Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:
- 62 танки;
- 117 бойових броньованих машин;
- 75 артилерійських систем;
- 6 РСЗВ;
- 5 установок ППО;
- 144 одиниці автотехніки;
- 27 одиниць спецтехніки.
Окрім цього, українські захисники знищили 4 ворожі ракети та 94 БпЛА.
Нагадаємо, 12 листопада ЗМІ повідомили з посиланням на американських офіційних осіб, що втрати Сил оборони України у війні проти Російської Федерації становлять 190 тисяч осіб вбитими і пораненими. За їхніми даними, у війні загинуло щонайменше 70 тисяч українських солдатів і до 120 тисяч було поранено.
Моніторингова місія ООН з прав людини 21 листопада повідомила, що з початку повномасштабної війни в Україні зафіксовано щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних осіб. Понад 560 із них — діти. Ще понад 18,5 тисячі цивільних осіб дістали поранення.