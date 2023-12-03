Тысячи оккупантов: в Минобороны назвали потери РФ за последнюю неделю

Помимо человеческой силы, было ликвидировано 4 вражеские ракеты и 94 БпЛА.

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В течение прошлой недели военные Вооруженных сил Украины уничтожили свыше 7 тысяч оккупантов. Об этом сообщает первый замминистр обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Согласно информации от украинского министерства обороны, за период с 27 ноября по 3 декабря военные Украины уничтожили 7210 оккупантов. Кроме того, Силы обороны Украины успешно уничтожили 534 единицы вооружения и военной техники российских военных.

Существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:

62 танка;

117 боевых бронированных машин;

75 артиллерийских систем;

6 РСЗО;

5 установок ПВО;

144 единицы автотехники;

27 единиц спецтехники.

Кроме этого, украинские защитники уничтожили 4 вражеские ракеты и 94 БпЛА.

Напомним, 12 ноября СМИ сообщили со ссылкой на американских официальных лиц, что потери Сил обороны Украины в войне против Российской Федерации составляют 190 тысяч человек убитыми и ранеными. По их данным, в войне погибло не менее 70 тысяч украинских солдат и до 120 тысяч были ранены.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека 21 ноября сообщила, что с начала полномасштабной войны в Украине зафиксировано по меньшей мере 10 тысяч случаев гибели гражданских лиц. Более 560 из них – дети. Еще более 18,5 тысячи гражданских лиц получили ранения.