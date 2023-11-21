"Безопасных мест нет": в Украине погибло более 10 тысяч мирного населения, – ООН

По словам главы ММПЧУ Даниэль Белль, конфликт в Украине повлечет за собой потери человеческих жизней, масштабы которых немыслимы.

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С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину 24 февраля 2022 г. зафиксировано по меньшей мере 10 000 случаев гибели гражданских лиц. Более 560 из них – дети. Еще более 18,5 тысячи гражданских лиц получили ранения. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ).

"Десять тысяч погибших гражданских лиц – это мрачная веха для Украины. Война Российской Федерации против Украины продолжается уже 21-й месяц и грозит превратиться в длительный конфликт, что повлечет за собой потери человеческих жизней, масштабы которых немыслимы", – отметила глава ММПЧУ Даниэль Белль.

Мониторинговая миссия заявила, что цифра в 10 000 жертв отражает только случаи гибели гражданских лиц, верифицированные путем применения ее собственной методологии. По словам Белль, настоящая цифра может быть значительно выше, потому что в условиях активных боевых действий проверка такой информации сложна и занимает много времени.

За период с августа по октябрь 2023 года, большая часть (86%) подтвержденных случаев гибели и ранений среди гражданского населения зафиксирована на территории, подконтрольной правительству Украины.

В большинстве случаев причиной гибели гражданского населения стало применение оружия взрывного действия с широкой зоной поражения, в том числе:

артиллерийских снарядов;

кассетных боеприпасов;

ракет;

барражирующих боеприпасов.

Данные о потерях среди гражданских лиц в Украине отражают непропорциональные потери среди пожилых людей, которые часто не имеют возможности переехать в более безопасные места.

Согласно данным ММПЧУ, почти половина случаев, в которых погибло или было ранено гражданское население, происходит далеко от линии фронта. Причина этого – применение российской армией дальнобойных ракет и барражирующих боеприпасов, которые поражают цели в населенных пунктах по всей стране.

"Можно констатировать, что в Украине сейчас нет полностью безопасных мест", – отметила глава ММПЧУ.

Напомним, сегодня, 21 ноября, российская армия обстреляла больницу и шахту в Донецкой области. Из-под завалов спасатели достали тело погибшего мужчины. Донецкая ОГА уточняет, что еще один человек погиб в результате ракетного удара по медицинскому учреждению.

Ранее Фокус писал, что под Запорожьем от вражеского удара погибло множество бойцов ВСУ. По словам военного "Каспера", бойцов ВСУ собрали для награждения. Россияне увидели скопление украинцев и нанесли удар.