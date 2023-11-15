В Запорожской области двое спасателей погибли в результате повторной атаки россиян, — Клименко

Сотрудники ГСЧС фактически сразу прибыли на место обстрела тушить пожар, но российские оккупанты нанесли повторную атаку.

Related video

Двое сотрудников ГСЧС погибли в результате российского обстрела в Запорожской области. Об этом сообщил в Telegram-канале Игорь Клименко, руководитель Министерства внутренних дел Украины.

Российские захватчики обстреляли гражданскую инфраструктуру в Запорожской области. В результате этого произошло возгорание.

Важно

Погибли более 20 бойцов: СМИ узнали подробности российской атаки под Запорожьем (фото)

Сотрудники ГСЧС фактически сразу были на месте происшествия — за считанные минуты. Российские оккупанты впоследствии осуществили повторный обстрел. Атака оказалась для захватчиков удачной, ведь спасатели получили смертельные ранения.

"Нашим героям без оружия теперь навсегда 31 и 34...", — говорится в сообщении.

Травмы получили еще трое спасателей. Также пострадали четверо гражданских лиц.

Руководитель Министерства внутренних дел Украины выразил соболезнования близким. Он назвал гибель двух спасателей невосполнимой потерей.

"Помним каждого и каждую, чьи жизни унесла война", — добавил Игорь Клименко.

Удары РФ по инфраструктуре Украины

Войска России, как сообщили в Минэнерго, 15 ноября, атаковали ТЭС в Донецкой области и повредили газопровод в Харьковской области. Четыре блока ТЭС вывели в краткосрочные ремонты, а в Харьковской области без газа остались 300 потребителей. В Донецкой области в целом в результате боевых действий обесточились более 40 населенных пунктов.

В течение 14 ноября российские оккупанты атаковали территорию возле одной из ТЭС и объект переработки нефти. На одной из шахт в Донецкой области из-за перепада напряжения произошел пожар.

Напомним, 12 октября руководитель компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что энергосистема Украины способна покрывать обычное зимнее потребление электроэнергии. По его словам, несмотря на все повреждения, трудности удастся преодолеть.