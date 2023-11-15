На Запоріжжі двоє рятувальників загинули внаслідок повторної атаки росіян, – Клименко

Співробітники ДСНС фактично одразу прибули на місце обстрілу гасити пожежу, але російські окупанти завдали повторної атаки.

Related video

Двоє співробітників ДСНС загинули внаслідок російського обстрілу на Запоріжжі. Про це повідомив у Telegram-каналі Ігор Клименко, керівник Міністерства внутрішніх справ України.

Російські загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру у Запорізькій області. Внаслідок цього відбулося займання.

Важливо

Загинули понад 20 бійців: ЗМІ дізналися подробиці російської атаки під Запоріжжям (фото)

Співробітники ДСНС фактично одразу були на місці події – за лічені хвилини. Російські окупанти згодом здійснили повторний обстріл. Атака виявилася для загарбників вдалою, адже рятувальники отримали смертельні поранення.

"Нашим героям без зброї тепер назавжди 31 та 34…", – йдеться у дописі.

Травми отримали ще троє рятувальників. Також постраждали четверо цивільних громадян.

Керівник Міністерства внутрішніх справ України висловив співчуття близьким. Він назвав загибель двох рятувальників непоправною втратою.

"Памʼятаємо кожного і кожну, чиї життя забрала війна", – додав Ігор Клименко.

Удари РФ по інфраструктурі України

Війська Росії, як повідомили у Міненерго, 15 листопада, атакувала ТЕС на Донеччині та пошкодила газопровід на Харківщині. Чотири блоки ТЕС вивели у короткострокові ремонти, а у Харківській області без газу залишилися 300 споживачів. На Донеччині загалом внаслідок бойових дій знеструмлювалися понад 40 населених пунктів.

Протягом 14 листопада російські окупанти атакували територію біля однієї з ТЕС та об'єкт перероблювання нафти. На одній із шахт у Донецькій області через перепад напруги відбулася пожежа.

Нагадаємо, 12 жовтня керівник компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що енергосистема України здатна покривати звичайне зимове споживання електроенергії. З його слів, попри усі пошкодження, труднощі вдасться здолати.