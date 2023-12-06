Ударные подводные лодки США будут вооружены новым вариантом ракет Tomahawk

Ракеты RTX Tomahawk Maritime Strike дополнят торпедное вооружение американских субмарин в Тихоокеанском регионе, которые потенциально могут противостоять превосходящим морским силам Китая.

Американские подводные лодки будут вооружены новым вариантом ракеты RTX Tomahawk Maritime Strike, специальная система наведения которой позволяет им поражать подвижные цели. Данная инициатива связана с наращиванием военного потенциала для противостояния с морскими силами Китай в Тихоокеанском регионе. Об этом 5 декабря сообщил представитель ВМС США агентству Bloomberg.

Оснащение ударных подводных лодок противокорабельными ракетами Tomahawk от компании RTX Corp в дополнение к торпедам усилят боевую мощь субмарин, которые могут противостоять превосходящим по численности флотом Китая. Как сообщил руководитель программы капитан Джон Херси ВМС получили первоначальную версию ракеты в прошлом году, и перед тем, как объявить ее готовой к бою, она пройдет испытания.

График оснащения новыми ракетами совпадает с планами Пентагона по развертыванию тысяч беспилотников в Индо-Тихоокеанском регионе для противодействия Китаю в рамках программы Replicator, которая будет реализована до августа 2025 года.

Что известно о RTX Tomahawk

Специалисты прежде всего отмечают дальность действия ракеты, которая может достигать 1600 км. Такой потенциал усложнит китайским силам планирование вторжения или блокады Тайваня.

"Большая дальность полета обеспечивает более эффективное противостояние китайским ракетным силам, предназначенным для защиты от нападения и блокирования территории", — отметил старший научный сотрудник по военно-морским силам фонда Heritage Брент Сэдлер.

По его словам, "необходима дополнительная работа по разработке того, как эти ракеты будут применяться, чтобы ошеломить китайские силы и уничтожить достаточное количество кораблей для победы в войне".

Ракеты будут размещены на подводных лодках класса Los Angeles и Virginia, которые могут нести до 12 "Томагавков" наземного базирования, хотя некоторые модифицированные версии класса Virginia смогут нести до 40 ракет.

По оценкам Пентагона, в составе ВМС Китая 370 кораблей и подводных лодок, в том числе более 140 крупных надводных боевых кораблей. Кроме того, китайские морские силы получили третий авианосец CV-18 Fujian. В свою очередь ВМС США располагают 291 кораблем, пригодным для развертывания.

Ранее сообщалось, что Япония в ускоренном темпе начнет закупать у США крылатые ракеты Tomahawk. В Пекине в связи с этим возмутились, заявив о том, что такие шаги отражают стремление США создать вокруг Китая "кольцо окружения из Tomahawk".