В РФ к выборам допустят Явлинского, выступающего против войны: ISW объяснил логику Кремля

Оппозиционеру разрешат участвовать в выборах президента России 2024 года на определенных условиях. По данным аналитиков, у Явлинского есть договоренности с администрацией Владимира Путина.

Российское руководство не препятствуют политику Григорию Явлинскому, выступающему против войны в Украине, критиковать внешнюю политику Кремля, чтобы сохранить видимость легитимности и поставить вне закона сторонников прекращения огня. Об этом пишет "Институт изучения войны" со ссылкой на инсайдерские источники.

Российский источник 4 декабря сообщил, что у Явлинского есть договоренности с администрацией президента РФ о том, что, если ему разрешат участвовать в президентских выборах 2024 года, он будет критиковать правительство Украины и особенно президента Владимира Зеленского.

По словам источника, в Кремле не против "умеренной" критики войны в Украине, т.к. это демонстрация "плюрализма мнений" перед президентскими выборами 2024.

Сообщается, что Явлинскому позволят набрать не более 1-1,5% голосов на выборах, такими же были результаты на выборах 2018 года.

Григорий Явлинский против войны в Украине

Прекращение огня в Украине — один из пунктов предвыборной кампании оппозиционера и основателя партии "Яблоко" Григория Явлинского. В интервью "РБК" он заявил, что в российских интересах как можно скорее подписать мирный договор с Украиной.

Он сомневается в подлинности опросов, показывающих, что большинство россиян поддерживает войну. За последние полтора года, по его словам, российской пропаганде удалось посеять ощущение страха среди россиян. Сейчас он собирает подписи, чтобы участвовать в президентской кампании 2024 года.

Обмен военнопленных, освобождение политических заключенных, реформы российской юридической системы — дополнительные пункты в президентской программы уроженца Львова.

В своем интервью Явлинский отметил, что российские власти вынесли приговоры или проводят расследования в отношении других представителей "Яблока". Но все это происходит только на региональном уровне.

По мнению американских аналитиков, Кремль воздерживается от репрессий в отношении Явлинского и "Яблока" на федеральном уровне, чтобы сохранить тщательно созданный фасад оппозиции, демократии и избирательной легитимности.

Кремль также, вероятно, позволяет Явлинскому говорить о прекращении огня в государственных СМИ, чтобы эта идея ассоциировалась с "оппозицией" и чтобы удержать представителей Кремля от высказывания своего мнения.

Напомним, что в РФ хотят объявить Азовское море внутренними водами, чтобы добиться признания Крыма.

Также сообщалось, что ВСУ удерживают позиции на левом берегу Днепра, несмотря на массированные обстрелы. За день было около 26 управляемых российских авиабомб.