Россия учится каждый день: у ВС РФ в 4 раза больше дронов-камикадзе, чем у ВСУ — Bild

По словам журналистов, россияне научились создавать боевые дроны на основе гражданских дешевых БПЛА из Китая или стран Запада. Сейчас каждый месяц оккупанты получают от 4 до 5 тысяч таких беспилотников.

У российской армии в 4 раза больше ударных дронов, чем у Вооруженный сил Украины. Об этом пишет издание Bild.

Журналисты заявили, что пообщались с украинским военнослужащим, который на условиях анонимности рассказал, что РФ учится у Украины каждый день.

"У россиян в четыре раза больше дронов-камикадзе, чем у нас", — сказал он.

Издание пишет, что россияне научились создавать боевые дроны на основе гражданских дешевых БПЛА из Китая или стран Запада. Сейчас каждый месяц оккупанты получают от 4 до 5 тысяч таких беспилотников.

Как отметил военный эксперт Юлиан Репке, только за период с октября по ноябрь армия РФ потеряла на фронте в Украине около 500 единиц бронетехники. Несмотря на это, поставки новых вооружений для ВС РФ растут, так как в России нарастили их производство.

"До войны в РФ за год производили около 130 современных БТР-82А и примерно 60 танков Т-90М. Сейчас эти показатели выросли вдвое", — сказано в сообщении.

Кроме того, как отмечается, Россия активно применяет машины из сваренных частей старой и новой техники.

Напомним, что ранее СМИ писали, что в РФ создали новые модели Shahed-136, которыми бьют по Украине. Авиаэксперт Анатолий Храпчинский отметил, что усовершенствованные дроны-камикадзе стали более дорогим оружием другого порядка. Но чтобы их обезвредить, иногда достаточно выключить мобильную связь в местности, над которой они летят, указал эксперт Defense Express Олег Катков.