"Люди не чувствуют себя в безопасности": глава Сумской ОВА о тактике ВС РФ с атаками ДРГ

По словам Владимира Артюха, противник пытается давить морально не только на военных, но и мирных жителей. Это одна из задач оккупантов.

На границах Сумской области увеличилось количество атак диверсионно-разведывательных групп со стороны противника. Глава областной военной администрации Владимир Артюх в интервью "Укринформ" рассказал, с чем это может быть связано.

По его словам, российские оккупанты регулярно меняют тактику. Сначала на протяжении двух месяцев они обстреливали Сумскую область, а теперь к этому добавились еще действия ДРГ.

"Враг заходит на нашу территорию, делает такие вылазки постоянно и по всей длине границы, а у нас протяженность границы с РФ — более 560 км. ДРГ россиян уничтожают людей, инфраструктуру, ведут борьбу с ВСУ. Надо отметить, что 4-5 месяцев назад такие действия со стороны врага не были столь интенсивными. Сейчас они стали системными", — говорит Владимир Артюх.

Отдельно было отмечено, что подобная тактика со стороны ВС РФ фиксируется и в Черниговской области. По 5-10 человек заходят на украинскую территорию, после чего пытаются совершить убийства и подрывы. Основная задача таких мероприятий — влияние на морально-психологическое состояние как военных, так и мирных жителей.

"Конечно, это влияет прежде всего на население. Люди не чувствуют себя в безопасности. Для военных — это изменение тактики борьбы. Делается все возможное, чтобы враг не достиг ни одной из своих целей", — подытожил глава областной военной администрации.

Напомним, 5 декабря сообщалось, что российские ДРГ активизировались на нескольких направлениях Украины. По словам спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко, украинские защитники понимают угрозу, которая исходит от противника на границе, и готовы давать отпор.