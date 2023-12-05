Сумщина страдает от обстрелов: существует угроза прорыва российских ДРГ, — журналист

Россияне в основном применяют минометы, ствольную, реактивную артиллерию, также сбрасывают управляемые авиационные бомбы.

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Сумская область, как и другие приграничные области ежедневно страдает от обстрелов. Журналисты постоянно отслеживают ситуацию. Как рассказал 24 Каналу главный редактор "Суспільне. Сумы" Андрей Крамченков, за день территория региона может испытывать до 100 минометных обстрелов в день.

В течение 3 декабря было зафиксировано 10 взрывов минометных мин. По словам Крамченкова, в плохие дни количество обстрелов из разного вида оружия доходит до отметки 260.

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Граница с Россией достигает более 560 километров. В целом это лесистая местность, из-за чего есть угроза проникновения диверсионно-разведывательных групп. Такие сообщения поступают от высшего военного командования.

Как отмечает журналист, верифицировать все рассказы о ДРГ невозможно, поскольку медийщиков не пускают в так называемую "красную 5-километровую зону".

"Через границу постоянно происходят обстрелы, а спокойные ночи стали исключением. Россияне в основном применяют минометы, а также ствольную, реактивную артиллерию, даже сбрасывают управляемые авиационные бомбы, заходят ДРГ. Очень редко, но прилетают крылатые ракеты", — рассказал Андрей Крамченков.

Также он отметил, что продолжается борьба в электромагнитном секторе. Фиксируют залеты вражеских дронов, которые сбрасывают боеприпасы. Интенсивность обстрелов стала меньше. Возможно, враг экономит боеприпасы.

"Подразделения, которые несут свою службу на Сумщине, находятся в постоянном напряжении и также чувствуют себя на линии фронта. Угроза ДРГ остается. Подразделения, которые переводят на Сумщину для того, чтобы они отдохнули от боев на Донбассе или на Юге, часто могут быть удивлены активностью врага на этом направлении. Здесь нет ежедневных боев, но угроза есть, поэтому бдительность надо сохранять", — отметил Крамченков.

Напомним, что нацгвардейцы ликвидировали российскую лодку с ДРГ. Российские оккупанты плыли по воде и оказались не готовы к атаке с неба. Защитники Херсонщины похвастались, что нанесли "точный удар".

Ранее сообщалось, что ДРГ перешла линию фронта и расстреляла оккупантов в подвале. Украинские защитники ликвидировали часовых российских оккупантов и спустились в подвал, где в это время отдыхал личный состав врага.