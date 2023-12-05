Сумщина потерпає від обстрілів: існує загроза прориву російських ДРГ, — журналіст

Росіяни в основному застосовують міномети, ствольну, реактивну артилерію, також скидають керовані авіаційні бомби.

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Сумська область, як і інші прикордонні області, щоденно потерпає від обстрілів. Журналісти постійно відстежують ситуацію. Як розповів "24 Каналу" головний редактор "Суспільне. Суми" Андрій Крамченков, за день територія регіону може зазнавати до 100 мінометних обстрілів на день.

Упродовж 3 грудня було зафіксовано 10 вибухів мінометних мін. За словами Крамченкова, у погані дні кількість обстрілів із різного виду зброї доходить до позначки 260.

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Кордон із Росією сягає понад 560 кілометрів. Загалом це лісиста місцевість, через що є загроза проникнення диверсійно-розвідувальних груп. Такі повідомлення надходять від вищого військового командування.

Як зазначає журналіст, верифікувати всі розповіді про ДРГ неможливо, оскільки медійників не пускають у так звану "червону 5-кілометрову зону".

"Через кордон постійно відбуваються обстріли, а спокійні ночі стали винятком. Росіяни в основному застосовують міномети, а також ствольну, реактивну артилерію, навіть скидають керовані авіаційні бомби, заходять ДРГ. Дуже рідко, але прилітають крилаті ракети", — розповів Андрій Крамченков.

Також він зазначив, що триває боротьба в електромагнітному секторі. Фіксують заліти ворожих дронів, які скидають боєприпаси. Інтенсивність обстрілів стала меншою. Можливо, ворог економить боєприпаси.

"Підрозділи, які несуть свою службу на Сумщині, перебувають у постійній напрузі й також відчувають себе на лінії фронту. Загроза ДРГ залишається. Підрозділи, які переводять на Сумщину для того, щоб вони перепочили від боїв на Донбасі або на Півдні, часто можуть бути здивовані активністю ворога на цьому напрямку. Тут немає щоденних боїв, але загроза є, тому пильність треба зберігати", — зауважив Крамченков.

Нагадаємо, що нацгвардійці ліквідували російський човен із ДРГ. Російські окупанти пливли по воді й виявились не готовими до атаки з неба. Захисники Херсонщини похизувались, що завдали "точного удару".

Раніше повідомлялося, що ДРГ перейшла лінію фронту й розстріляла окупантів у підвалі. Українські захисники ліквідували вартових російських окупантів і спустилися в підвал, де в цей час відпочивав особовий склад ворога.