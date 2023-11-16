ДРГ перейшла лінію фронту та розстріляла окупантів в підвалі, – боєць Сил оборони (фото)

Українські захисники ліквідували вартових російських окупантів і спустилися в підвал, де в цей час відпочивав особовий склад ворога.

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Українська диверсійно-розвідувальна група перетнула лінію фронту у Запорізькій області та знищила значну кількість російських військових. Про це повідомив у Telegram-каналі Левко Стек, журналіст "Радіо Свободи", який нині мобілізований до лав українського війська.

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Вір розповів, що бійцям непомітно вдалося підійти до місця розташування російського підрозділу. Вони ліквідували вартових і спустилися в підвал, де в цей час відпочивав особовий склад ворога.

"Далі окупантів розстрілювали як в тирі. В підсумку — значна кількість вбитих та поранених росіян", – пояснив автор допису.

Левко Стек припустив, що зазнали росіяни втрат й від дружнього вогню. В паніці військові РФ відкривали хаотичний вогонь по своїх. Він висловив сподівання, що у майбутньому будуть названі прізвища виконавців операції, виконання якої виявилося дуже професійним та успішним.

"Фантастична операція", – додав Левко Стек.

Бої у Запорізькій області – дані від Генштабу ЗСУ

На Запорізькому напрямку, як йдеться у вечірньому звіті Генерального штабу ЗСУ за 16 листопада, російські війська вели марні штурмові дії в районах населених пунктів Роботине та західніше Вербового. Українським захисникам вдалося відбити 5 атак.

Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Малої Токмачки та Новодарівки Запорізької області. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Темирівка, Гуляйполе, Полтавка, Новоданилівка, Кам'янське та Малі Щербаки.

Нагадаємо, 3 листопада мелітопольські партизани з HIMARS знищили російський ЗРК С-400. Українські захисники "відсвяткували" День ракетних військ і артилерії, влучивши у ракетний комплекс окупантів.