Плавание с трагическим финалом: нацгвардейцы ликвидировали российскую лодку с ДРГ (видео)

Российские оккупанты плыли по воде и оказались не готовы к атаке с неба. Защитники Херсонщины похвастались, что нанесли "точный удар".

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Украинские воины уничтожили вражеское судно в Херсонской области. Соответствующими кадрами 30 ноября поделилась в соцсетях пресс-служба 11 бригады имени Михаила Грушевского Национальной гвардии.

"На Херсонщине работают операторы БПЛА 11 бригады им. М. Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины", — говорится в публикации.

Защитники объяснили, что уничтожили с помощью "точного удара" дрона моторную лодку. Малое судно использовала российская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ).

На видео можно увидеть, как беспилотник фиксирует вражескую лодку и подлетает к цели. Затем с другого ракурса видно взрыв и дым, который начинает подниматься после удара.

Напомним, пресс-служба Воздушных сил ВСУ показала стрелка-зенитчика Дмитрия Герасименко, который выслеживает вражеские ракеты и "обезвреживает" их с помощью ПЗРК "Игла".

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