"Потери уже значительно больше": в Украине началась война "на истощение", — польский офицер

Подполковник Мацей Коровай убежден, что Россия все просчитала и не боится потерь. По его словам, блокада на границе с Польшей — не случайность.

Related video

В Украине идет война "на истощение". Об этом в интервью изданию Onet 29 ноября заявил подполковник запаса польской армии и военный эксперт Мацей Коровай.

Он предупредил, что впереди — месяцы ужасной погоды и "типичная зимняя битва". По прогнозу офицера, большинство боев будут идти в районе Авдеевки в Донецкой области.

"У России есть хорошие ресурсы, но только для точечных боев. Украина исчерпала себя контрнаступлением. Ей нужно вернуть некоторых солдат к гражданской жизни, потому что они воюют в течение длительного времени", — отметил Коровай.

Он подчеркнул, что России "безразлично на такие вещи", ведь она ежемесячно может направлять на войну дополнительные 20 тысяч солдат. Страна-агрессор в основном вынуждена заменять военнослужащих низшего ранга и тех, кто попал в плен.

"Потери с обеих сторон уже значительно больше. Это типичная война на истощение. Россияне хорошо все просчитали", — заявил польский подполковник.

Он отметил, что РФ готова жертвовать людьми и "некачественной техникой", чтобы украинские силы потратили больше предоставленных Западом снарядов.

"Однако, на мой взгляд, длительная война России невыгодна. Она будет искать прекращение огня или другое решение", — добавил Коровай.

Блокада на границе с Польшей — "подарок" для ВС РФ

Также военный эксперт прокомментировал блокаду на польско-украинской границе. Он отметил, что эта проблема наносит все больше вреда Украине и является "подарком" для россиян. Польский офицер отметил, что не верит в такие случайности.

"Это все может быть связано с российской деятельностью? Думаю, что с большой долей вероятности", — сказал он.

Напомним, расследователи Guildhall также утверждали, что польские перевозчики могут действовать по указаниям российских спецслужб.

29 ноября в Польше прошла встреча представителя правительства с протестующими. В польском Мининфраструктуры заявили, что были достигнуты определенные договоренности.