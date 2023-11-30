В Керченском проливе столкнулись три судна РФ: в ВМС назвали причину (видео)

Оккупанты отключают системы идентификации в соответствующих районах, что позволяет скрыть факты нарушения международного морского права.

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Столкновение трех судов в Керченском проливе связано с нарушением требований безопасности на воде. Об этом спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил в эфире телемарафона.

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Он отметил, что такой ситуации можно было избежать. Российские оккупанты постоянно пренебрегают требованиями безопасности, поэтому и произошел подобный инцидент. Одна из причин это отключение системы идентификации в соответствующем районе, что позволяет оккупантам скрыть факты нарушения международного морского права.

"Это связано с нарушением требований безопасности на воде, в первую очередь", — пояснил он.

Оккупанты и в дальнейшем используют подводные лодки. Две из них сейчас находятся в море. Погодные условия в целом негативно влияют и на функционирование гражданских объектов, а не только на временно оккупированные порты. По его словам, пока нельзя стопроцентно утверждать, что заграждения, установленные Россией возле Керченского моста, разрушены штормом.

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OSINT-аналитик Brady Africk сравнил спутниковые фотографии, сделанные 13 октября, с фотографиями, сделанными 28 ноября — через два дня после шторма. Спутник 29 ноября показал, как выглядит оборона Севастополя после шторма. У причала в Севастопольской бухте стоит новенький ракетный катер "Циклон", носитель крылатых ракет "Калибр". До шторма проход к нему закрывался боновыми заграждениями.

Напомним, 30 ноября в ВМС отвергли вероятность выхода кораблей ЧФ РФ во время непогоды. В ведомстве заявили, что корабли ЧФ РФ не смогут покинуть пункты базирования во время непогоды.