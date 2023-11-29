Путь к носителю "Калибров": спутник показал, как выглядит оборона Севастополя после шторма (фото)

У причала в Севастопольской бухте стоит новенький ракетный катер "Циклон", носитель крылатых ракет "Калибр". До шторма проход к нему закрывался боновыми заграждениями.

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Спутник зафиксировал последствия шторма, который пронесся у побережья Крыма 26 ноября. На фотографиях из космоса видно, что осталось от оборонительных сооружений на входе в Севастопольскую бухту. О состоянии бухты, в которой стоят военные корабли ВС РФ, рассказал OSINT-расследователь Brady Africk в заметке в X (ранее — Twitter).

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Brady Africk сравнил спутниковые фотографии, сделанные 13 октября, с фотографиями, сделанными 28 ноября — через два дня после шторма. На первых фотографиях хорошо видно четыре различных типа средств обороны, которыми россияне пытались защитить Севастопольскую бухту. Как ранее писали СМИ, это могли быть боновые заграждения, баржи и другие средства. На свежих фотографиях можно рассмотреть, что произошло с этими средствами — они исчезли.

Вход в Севастопольскую бухту 13 октября 2023 года Фото: Brady Africk Вход в Севастопольскую бухту 28 ноября 2023 года Фото: Brady Africk

Отметим, фотографии из космоса, которые рассматривал Brady Africk, довольно расплывчатые. Однако на них видно, что на входе в Севастопольскую бухту пока не заметно оборонительных сооружений, которые мешали возможному продвижению морских дронов ВСУ.

Другой OSINT-расследователь, MT Anderson, предлагает ознакомиться с изображениями причалов. На фотографиях видно, что на причалах в бухте стоят минимум три военных корабля ВС РФ: малый ракетно-артиллерийский корабль "Циклон" проекта "Каракурт" (носитель "Калибров", готов с июля 2023 года), два сторожевых корабля — класса "Кривак" и "Адмирал Григорович". Также заметили "несколько судов, барж и, возможно, плавучий кран".

Причал в Севастопольской бухте — катер "Циклон" Фото: Twitter / MT Anderson Причал в Севастопольской бухте — корабли ЧФ РФ Фото: Twitter / MT Anderson

Ситуация в Крыму — последствия шторма 26 ноября

Отметим, 28 ноября OSINT-расследователи рассмотрели спутниковые фотографии моря возле Крымского моста, чтобы увидеть, что осталось от боновых заграждений, которые там установили россияне. На фото из космоса можно увидеть, что они бесследно исчезли.

Напоминаем, 26 и 27 ноября Фокус писал о других последствиях шторма, который произошел в Черном море. В частности, 26 ноября жители оккупированного Крыма делились впечатлениями от 8-10-метровых волн, зафиксированных на западном берегу полуострова. Тогда же российские власти сообщили о перебоях с поставками электроэнергии и газа для нескольких тысяч человек. В то же время жители Сочи показали влияние шторма на железнодорожное полотно — его смыло в море. Пострадали также минимум восемь российских грузовых судов: какие-то сели на мель, какие-то — врезались друг в друга.