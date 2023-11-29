Шлях до носія "Калібрів": супутник показав, як виглядає оборона Севастополя після шторму (фото)

Біля причалу у Севастопольській бухті стоїть новісінький ракетний катер "Циклон", носій крилатих ракет "Калібр". До шторму прохід до нього закривався боновими загородженнями.

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Супутник зафіксував наслідки шторму, який пронісся біля узбережжя Криму 26 листопада. На світлинах з космосу видно, що залишилось від оборонних споруд на вході у Севастопольську бухту. Про стан бухти, в якій стоять військові кораблі ЗС РФ, розповів OSINT-рослідувач Brady Africk у дописі в X (раніше — Twitter).

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Brady Africk порівняв супутникові світлини, зроблені 13 жовтня, зі світлинами, зробленими 28 листопада — через два дні після шторму. На перших світлинах добре видно чотири різні типи засобів оборони, якими росіяни намагались захистити Севастопольську бухту. Як раніше писали ЗМІ, це могли бути бонові загородження, баржі та інші засоби. На свіжих світлинах можна роздивитись, що сталось з цими засобами — вони зникли.

Вхід в Севастопольську бухту 13 жовтня 2023 року Фото: Brady Africk Вхід в Севастопольську бухту 28 листопада 2023 року Фото: Brady Africk

Зазначимо, світлини з космосу, які роздивлявся Brady Africk, досить розпливчаті. Однак на них видно, що на вході в Севастопольську бухту поки що не помітно оборонних споруд, які заважали можливому просуванню морських дронів ЗСУ.

Інший OSINT-розслідувач, MT Anderson, пропонує ознайомитись з зображеннями причалів. На світлинах видно, що на причалах в бухті стоять мінімум три військові кораблі ЗС РФ: малий ракетно-артилерійський корабель "Циклон" проєкту "Каракурт" (носій "Калібрів", готовий з липня 2023 року), два сторожові кораблі — класу "Крівак" та "Адмірал Грігорович". Також помітили "кілька суден, барж і, можливо, плавучий кран".

Причал у Севастопольській бухті - катер "Циклон" Фото: Twitter / MT Anderson Причал у Севастопольській бухті - кораблі ЧФ РФ Фото: Twitter / MT Anderson

Ситуація в Криму — наслідки шторму 26 листопада

Зазначимо, 28 листопада OSINT-розслідувачі роздивились супутникові світлини моря біля Кримського мосту, щоб побачити, що залишилось від бонових загороджень, які там встановили росіяни. На фото з космосу можна побачити, що вони безслідни зникли.

Нагадуємо, 26 та 27 листопада Фокус писав про інші наслідки шторму, який стався у Чорному морі. Зокрема, 26 листопада жителі окупованого Криму ділились враженнями від 8-10-метрових хвиль, зафіксованих на західному березі півострова. Тоді ж російська влада повідомила про перебої з постачанням електроенергії та газу для кількох тисяч людей. Водночас жителі Сочі показали вплив шторму на залізничне полотно — його змило у море. Постраждали також мінімум вісім російських вантажних суден: якісь сіли на мілину, якісь — врізались один в одного.