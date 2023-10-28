"Відзначають" день авіації РФ: на вході в Севастопольську бухту стрілянина, — соцмережі (відео)

Представники окупаційної влади Криму поки що ігнорують стрілянину в центрі Севастополя, свідчать дописи в соцмережах. Між тим неспокійно неподалік від місцевості, де базується контрдиверсійний загін ЧФ РФ.

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Жителі окупованого Севастополя в Криму повідомили про стрілянину, яка відбулась у напрямку Севастопольської бухти, де базуються кораблі ЧФ РФ. Можливе місце стрілянини — мол, який її прикриває. Про події на окупованому півострові повідомили у Telegram-каналі "Крымский ветер".

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Повідомлення про стрілянину з'явилось у мережі о 19:13. Вказується, що неспокійно було в районі Північного молу. Допис супроводжувався відео, на якому видно панораму нічного Севастополя та дійсно чути звуки пострілів.

Події в Криму: деталі

Північний мол — гідротехнічна споруда, довжиною близько 255 метрів на вході в Севастопольську бухту. Навпроти — Південний мол довжиною 500 м. Між ними — прохід шириною близько 400 метрів. Місцевість три рази фігурувала як точка атак Сил оборони України: відповідні позначки є на онлайн-карті військових об'єктів РФ в Криму. Крім того, саме біля Північного молу — місце базування загону 102 спеціального призначення ЧФ РФ, який бореться з диверсантами.

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Зазначимо, наразі немає коментарів від представників окупаційної влади в Криму. Губернатор Севастополя Михайло Развожаєв одне з останніх повідомлень присвятив відзначанню дня армійської авіації РФ, яке відбувається саме 28 жовтня. Нагадав, що вертолітники Росії беруть активну участь на війні в Україні.

Нагадуємо, 28 жовтня російські медіа повідомили про підводний човен "Краснодар", яке командування ЧФ РФ вирішило відвести на ремонт аж у Балтійське море. Тим часом воєнні експерти зауважили, що ЗС РФ намагається укріпитись у районі Євпаторії на північ від Севастопольської бухти.