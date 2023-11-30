У Керченській протоці зіткнулися три судна РФ: у ВМС назвали причину (відео)

Окупанти вимикають системи ідентифікації у відповідних районах, що дозволяє приховати факти порушення міжнародного морського права.

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Зіткнення трьох суден в Керченській протоці пов'язано з порушенням вимог безпеки на воді. Про це речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив в ефірі телемарафону.

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Він зазначив, що такої ситуації можна було уникнути. Російські окупанти постійно нехтують вимогами безпеки, тому й відбувся подібний інцидент. Одна із причин це вимкнення системи ідентифікації у відповідному районі, що дозволяє окупантам приховати факти порушення міжнародного морського права.

"Це пов'язано з порушенням вимог безпеки на воді, в першу чергу", – пояснив він.

Окупанти й надалі використовують підводні човни. Два з них нині перебувають в морі. Погодні умови загалом негативно впливають й на функціонування цивільних об'єктів, а не тільки на тимчасово окуповані порти. За його словами, поки що не можна стовідсотково стверджувати, що загородження, встановлені Росією біля Керченського мосту, зруйновані штормом.

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OSINT-аналітик Brady Africk порівняв супутникові світлини, зроблені 13 жовтня, зі світлинами, зробленими 28 листопада — через два дні після шторму. Супутник 29 листопада показав, як виглядає оборона Севастополя після шторму. Біля причалу у Севастопольській бухті стоїть новісінький ракетний катер "Циклон", носій крилатих ракет "Калібр". До шторму прохід до нього закривався боновими загородженнями.

Нагадаємо, 30 листопада у ВМС відкинули ймовірність виходу кораблів ЧФ РФ під час негоди. У відомстві заявили, що кораблі ЧФ РФ не зможуть залишити пункти базування під час негоди.